En medio de su gira por la Región del Ñuble, el candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) respondió a las declaraciones del también competidor por La Moneda, Sebastián Sichel (Chile Podemos Más).

Este martes por la noche, el ex ministro de Desarrollo Social dio un punto de prensa para referirse a los miembros de los partidos que han manifestado su apoyo a Kast en esta carrera presidencial.

A raíz de esto, Sichel expuso que deja en “libertad de acción” a los integrantes de los partidos de Chile Podemos Más (UDI, RN, Evópoli y el PRI). A pesar de aquello, expresó críticas a los parlamentarios que se han “descolgado” de su campaña argumentando que “quieren volver al pasado”.

Junto con expresar que algunos quieren “hacer que el país retroceda en derechos que ya había ganado”, el ex presidente del BancoEstado manifestó que José Antonio Kast tiene una candidatura que “propone cerrar el Ministerio de la Mujer en el siglo XXI, es retroceder 40 años en nuestra historia”.

La respuesta de José Antonio Kast

A horas de conocerse la opinión de Sichel, Kast entregó sus percepciones, asegurando que las palabras del ex ministro “son equivocadas”. A esto, agregó: “Es evidente que nosotros hemos subido y él algo ha bajado, pero volvemos a insistir que nadie ha ganado nada, esto puede cambiar”.

Tras esto, afirmó que “no porque uno esté abajo en las encuestas va a cambiar el tono de voz, ni va a comenzar a criticar otra candidatura que se necesita en caso de que él pase a segunda vuelta”.

“Si nosotros pasamos a segunda vuelta, vamos a necesitar a los adherentes de Sebastián Sichel, porque no hay punto de comparación entre los dos modelos de sociedad que vamos a enfrentar en unas pocas semanas más”, añadió.

Las críticas a sus propuestas

Al ser consultado por las críticas que Sebastián Sichel ha expresando en contra de sus propuestas en caso de llegar a La Moneda, José Antonio Kast dijo “no la entiendo, porque nosotros los que estamos aquí no somos extremos. Somos amantes de nuestra patria, queremos lo mejor para el país, queremos un Estado pequeño, austero, eficiente, fuerte en lo social y diálogo, eso es lo que no hemos visto, responsabilidad”.

Además de eso, manifestó que “no vamos a enganchar con ese tipo comentarios. Para pelear se necesitan dos y nosotros no vamos a pelear” y le pidió a Sichel “respeto también hacia otra personas que están en el tema público y que quizás no comparten la manera en que él ha afrontado o desarrollado su campaña”.

Para concluir sobre la “libertad de acción” y las críticas en su contra, Kast dijo que cree “que ha sido un error de parte de él y lo llamo a recapacitar, porque Chile nos necesita a todos”.