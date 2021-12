Desde este viernes 10 de diciembre, Katherine Martorell, la ex vocera del ex candidato presidencial Sebastián Sichel, se unió a la campaña de la carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

La ex subsecretaria de Prevención del Delito durante el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, brindará su apoyo en terreno a nueve días de la segunda vuelta presidencial, en la que la carta del Partido Republicano se enfrentará al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, comicios que se llevarán a cabo el próximo 19 de diciembre.

La militante de Renovación Nacional arribó hasta Concepción junto al ex ministro de Defensa Mario Desbordes. También los acompañará el jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri.

Llegando a la región del Bio Bio a hacer campaña por @joseantoniokast junto a @katymartorell @GAlessandriB . Vota 2 Vota Kast, Atrévete! pic.twitter.com/q9sPofwVvr — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) December 10, 2021

En su viaje, Katherine participará de reuniones con diferentes grupos de la sociedad civil, organizaciones territoriales y dirigentes vecinales. También tendrá un rol fundamental en las entrevistas y puntos de prensas con los medios de comunicación.

Es relevante recordar que a mediados de agosto, Kast criticó la adhesión de Martorell al comando de Sichel, ya que según el, el legado de seguridad del mandatario “deja mucho que desear”.

“Cuando se nos habla de que vamos –por parte de otros candidatos– a mejorar las cosas, bueno, mejorar las cosas no es hacer más de lo mismo, y lo que hemos visto en Chile hoy día es que, por ejemplo, en el tema de la seguridad no hemos avanzado, no hemos enfrentado con fuerza el narcotráfico”, dijo José Antonio en dicha oportunidad.

Otra declaración para destacar ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando la constituyente de la UDI, Marcela Cubillos, denunció haber recibido ataques personal por algunos seguidores del ex diputado. En ese contexto, Katherine dijo: “Hay seguidores de Kast que suelen ser muy violentos y agresivos”.