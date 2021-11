La ex subsecretaria de Prevención del Delito y actual vocera del candidato de Chile Podemos Más, señaló que la situación no representa la unidad y estabilidad que necesita el país. Además aseguró que los hechos ocurren por el "miedo" por parte de los adherentes del líder del Partido Republicano, "porque saben que las encuestas no reflejan la realidad".