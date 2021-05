A seis horas del comienzo de los comicios para elegir constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, aún hay mesas que no han podido ser constituidas debido a que los vocales de mesa no llegaron a cumplir con su deber cívico. En el Liceo de Aplicación, aún se reportan largas filas debido a esta situación.

Frente a esto, personas de otras mesas debieron constituirlas y también personas que de manera voluntaria accedieron a quedarse durante toda la jornada, fijada hasta las 18 horas.

“Nos fueron a sacar de la mesa en la que estábamos”, expresaron a CHV Noticias. “Donde fui a votar no había vocal de mesa, entonces mi mamá me llamó y me dijeron que estaba disponible”, agregó otro votante, haciendo hincapié en el pago de $60 mil que recibirá por desempeñarse como vocal.

“Lo hice principalmente por el pago y también para ser parte del proceso, para aprender y conocer más”, añadió.

Además, una pareja de adultos mayores reportaron haber esperado más de cuatro horas para poder emitir su sufragio.

“Nos organizamos para venir con tiempo, porque yo tengo que ir a Maipú ahora. Entonces estábamos apurados pero recién fuimos los primeros en votar en esta mesa porque recién se constituyó”, expresaron.

En ese sentido, manifestaron que “todo mal, porque siempre andamos adelantado para todo y aquí nos atrasamos no más”.