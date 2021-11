Se hizo conocida a mediados de 2018 al posicionarse como una extraordinaria jugadora en el programa Pasapalabra de Chilevisión. Actualmente, la vocación por el servicio público se ha convertido en el nuevo proyecto de Ledy Ossandón, conocida popularmente como ‘Soa Ledy’, quien se presenta como candidata independiente a diputada por Antofagasta.

La oriunda de Calama tuvo una importante exposición mediática durante los últimos años, lo cual llevó a que diversos sectores de la política la contactaran. Finalmente, tras recibir una serie de llamados, optó por sumarse a la coalición Chile Podemos Más. Los principales ejes de su candidatura tienen que ver con el orden público, la descentralización y con frenar la inmigración ilegal.

Con respecto a la crisis migratoria que se vive en esta región nortina fronteriza, Ossandón señaló en conversación con CHV Noticias que “hay más de un centenar de pasos inhabilitados por los cuales entran los inmigrantes y esto ha traído consecuencias sanitarias, ocupación de espacios públicos… todo eso ha generado una convivencia que no ha sido la mejor”.

Asimismo, la candidata quiso dejar en claro que “aquí no se criminaliza a nadie, pero se han hecho indicaciones muy irresponsables por parte del gobierno y no solo el actual, sino que también el pasado”, enfatizando en que el problema radica, en parte, en que “hemos visto delitos con otro nivel de violencia, aquí antes no conocíamos el sicariato”.

Posteriormente, Ledy aseguró en relación a los ilícitos asociados al paso fronterizo, que “aquí se está dando un tema de narcotráfico que se ha ido incrementando y de tráfico de personas y creo que son necesarias medidas urgentes”, agregando que “en este país se suele bajarle el perfil a las cosas y somos súper reactivos, pero no somos preventivos y las respuestas y soluciones llegan tarde”.

Finalmente, vinculando la crisis económica con la migración en la región, la profesora recalcó que “o creo que estamos pasando por una reactivación económica muy artificial, pero lo más grave se va a venir en los próximos años y ahí vamos a tener que apretarnos el cinturón. Entonces no van a estar las condiciones para poder recibir a Pedro Juan y Diego“.

En la misma línea, la ex Pasapalabra declaró que “nosotros aquí en la zona siempre hemos convivido con peruanos y bolivianos. Siempre hemos dicho ‘bienvenido el que quiera venir a trabajar y aportar‘, pero aquel que viene con antecedentes, a delinquir o hacer desórdenes, no le hace bien ni a las comunas ni al país”.