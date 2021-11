Este domingo estaba programado el regreso a Chile del candidato presidencial por el Partido de la Gente, Franco Parisi, aunque esto no se concretó. El aspirante a La Moneda informó que no arribará al país desde Estados Unidos debido a que su examen PCR dio un resultado no concluyente. Esto fue criticado por su contendor, Marco Enríquez-Ominami.

Para el representante del Partido Progresista, este retraso del arribo de Parisi a dos semanas de las elecciones presidenciales “es injusto para sus electores que quieren un cambio radical y que no quieren vieja política”.

El cuatro veces candidato presidencial indicó que quienes adhieren a las propuestas del economista “buscan respuestas distintas a las que representan los extremos de Boric y Kast, quieren un país que funcione mejor para todos, no un país que vuelva al pasado autoritario o que cambie de rumbo hacia una economía que no crezca”.

En esa misma línea, ME-O reflexionó: “Creo que el candidato Parisi tiene ideas interesantes, pero nos toma el pelo a todos, anunciando regresos y viajes, impactando en la prensa y manipulando a su propio electorado”.

Las críticas de Marco Enríquez-Ominami

Es por este viaje tardío que Marco Enríquez-Ominami decidió criticar a su adversario en la lucha por llegar a La Moneda. “Qué más vieja política que no venir a dar la cara y pagar la pensión alimenticia de sus hijos; qué más vieja política que negarse a reconocer que lucró y endeudó colegios; qué más operador político que reírse de la prensa y del país, inventando después de un año y medio de pandemia que existe una nueva fórmula en los PCR que son los ‘inconclusos'”.

“Creo que el único candidato inconcluso es él, candidato que no tiene la capacidad de venir a dar la cara (…) así que, al candidato inconcluso, le deseamos que se presente frente a la justicia y pague sus deudas“, continuó señalando Enríquez-Ominami.

Junto con aquello, el abanderado del PRO manifestó: “¿Cómo es posible que alguien que denuncia a la vieja política se comporte como lo peor de la vieja política? Se está riendo del país inventando regresos que no ocurren”.

“Creo que, a partir de ahora, el pueblo es el juez, no es el Servel ni somos nosotros, el pueblo tiene que sancionar y premiar a quién quiera“, dijo ME-O, añadiendo que “no hay ideas más de derecha que las de Franco Parisi y Kast. Pero, de todas maneras, Parisi tiene buenas ideas, le recomiendo que venga, dé la cara, vaya a la justicia, pague los 200 millones y repita las ideas que, algunas, no son malas”.