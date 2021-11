Ingeniero electrónico y recientemente licenciado en Cine Documental, aunque su fama se la hizo en variados programas y realitys de televisión como Amor Ciego, 1810 y Doble Tentación, por mencionar solamente algunos.

Mario Ortega Pozo, conocido como Súper Mario, se desligó de la televisión y quiere incursionar en la política postulando a consejero regional (core) por la circunscripción provincial Santiago II, que corresponde a las comunas de Cerro Navia, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Santiago, aunque no es la primera vez que pretende llegar a ese cargo.

Esto porque en las elecciones del 2017 postuló a core por la Región de O’Higgins, específicamente por Cachapoal, zona que afirma conocer por su madre, tías, y abuela. En esa ocasión, fue como independiente con cupo por el Partido Radical Social Demócrata y no resultó electo. Ahora, también va como independiente, pero por cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Lee también: Dr. Yuc Ramón Kong, candidato a diputado por el D7: “El Gobierno nunca se responsabilizó por nada”

“La verdad no me fue bien, igual fue beneficiosa mi intervención y se logró que el core que quedó lograra salir con mis votos, claro que me objetivo era haber quedado”, relata a CHV Noticias. También recuerda que en esa ocasión tenía un doble objetivo, ya que también buscaba fomentar la campaña de Alejandro Guillier a la Presidencia de la República.

Respecto a por qué apuesta a ser core y no va por otro cargo en los comicios, Ortega considera que “era muy patudo llegar y decir ‘voy a ser alcalde de Santiago’, lo mismo es con ir de diputado y más patudo todavía es si era candidato a senador. En verdad se puede hoy en día si cumples con los requisitos y firmas, pero en mi caso un cargo como consejero regional es mucho más beneficioso para una persona que ha tenido interacción en el universo público”.

“Ser core me acomoda y siento que se pueden hacer grandes cosas, no como un alcalde, pero sí se pueden iniciar para construir un diálogo entre la ciudadanía y los organismos gubernamentales”, añade.

Lee también: El rol social de Jaime Coloma, candidato a diputado por el D12: “El trabajo en TV es un cargo público”

“Hay que fortalecer la comunicación”

El ex chico reality asegura que la decisión de intentar ser core la meditó desde hace un tiempo, pero que tomó la determinación a principios de año una vez que comenzaron a difundirse los candidatos a la Convención Constitucional.

A diferencia del 2017, Ortega dice que ahora conoce mejor el territorio, sabe cómo desplazarse y cómo interactuar mejor con la ciudadanía. Ha ido a ferias y muchos lugares públicos a repartir sus propios volantes, llegando a difundir su postulación con bailes y siendo acompañado por el candidato a diputado por el distrito 9 del Partido Humanista, Héctor Anabalón.

—¿Por qué crees que ahora puedes salir electo?

—La diferencia es que ahora tengo más experiencia, cuatro años no son en vano. No sé si llamarlo más madurez, pero hay nuevas actitudes, motivaciones e ímpetus. La vez pasada iba por un territorio que no conocía mucho, salvo Machalí, entonces era complejo hacer una campaña de difusión o desplazarme. Aquí conozco el territorio, sé cómo desplazarme y el tipo de público al que me estoy dirigiendo, porque si bien Santiago tiene varias comunas, es como un territorio único.

Desde el comienzo de la entrevista, Mario explica que su enfoque como consejero regional va a ser “fortalecer la comunicación entre los ciudadanos y los organismos gubernamentales”, especialmente en lo que se refiere a los fondos concursables, los que muchas veces señala que “se pierden porque la gente no sabe que existen”.

“Los cores no tienen funciones menores, pero es bastante acotado lo que puedes realizar y cómo beneficiar al desarrollo de la sociedad, no es como un alcalde. El consejero regional está encargado de distribuir los fondos que están destinados para la región a través de licitaciones concursables. Las personas no saben que existen estos fondos y los que saben son muy poquitos y nadie te asegura que no tienen comunicación con un encargado”.

Además, apunta a que es “primordial fortalecer y educar de que la ciudadanía tiene la posibilidad de participar de estos procesos, de concursar y de beneficiarse a través de estos concursos, porque están las comisiones de seguridad, deporte, cultura, etcétera. Nuestra labor no es salir elegidos y que no nos vean más, hay que ir a las fundaciones y corporaciones y avisar a los vecinos que se abrieron las postulaciones. Hay que saber los déficits que tienen los vecinos”.

Lee también: De la música a la política: Sebastián Milos, el candidato por el D10 que propone dignificar la cultura y gratuidad en el transporte

Apuesta por Boric

Consultado sobre si en esta ocasión cumplirá un rol similar al de 2017 de dar a conocer una candidatura presidencial, como lo hizo con Guillier, Mario aclara que no y que es el FRVS el que está comprometido con la campaña presidencial de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

Sin embargo, aclara que votará por el actual diputado en los comicios del domingo. “Muchos dicen que no tiene la experiencia, pero ninguno de los que está ha sido presidente antes, entonces ese discurso puede ser válido para todos”.

“La juventud no es sinónimo de inexperiencia, hay personas que viven muchas cosas en 20 años. Gabriel es joven, tiene motivaciones y energía diferente a la generación de la que viene Yasna Provoste (DC) o José Antonio Kast (Partido Republicano)”, sentencia.