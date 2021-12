El fundador de Educación 2020, Mario Waissbluth, se refirió a la segunda vuelta a disputarse el próximo 19 de diciembre entre el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

El profesor de la Universidad de Chile reflexionó en su blog personal acerca de la posible llegada del frenteamplista a La Moneda, tras expresar que ha llegado a la conclusión de que “es prácticamente inminente que Boric gane la próxima elección”, apuntando a las recientes encuestas que lo dan por ganador.

En esa línea, instó a los empresarios a no sobre reaccionar ante la eventual llegada del magallánico al sillón presidencial, haciendo un llamado a “relajarse un poquito”.

Lee también: Encuesta Criteria: Boric supera a Kast por ocho puntos de cara a la segunda vuelta

“Les recomiendo, por su bien propio y por el de Chile, no ponerse nerviosos demás, no seguir sacando sus capitales (que hasta hoy han salido como río, contribuyendo a elevar el precio del dólar y la inflación), prepararse para aflojar el bolsillo un poco más, y diseñar normas internas para sus empresas”, expresó en su sitio, en el que expuso una serie de “objeciones y miedos en torno a un próximo gobierno de Apruebo Dignidad”.

En primer lugar, sostuvo que “el Congreso quedó muy pareado, por lo cual ningún proyecto de ley, sea este tributario o laboral o de cualquier índole, será promulgado si es que contiene cambios demasiado radicales”.

A su vez, aclaró su postura en cuento al alza de impuestos, explicando que la baja carga tributaria del PIB chileno es la “fuente principal de nuestra inequidad, de nuestras desigualdades sociales, de la fragilidad de las clases baja y media que viven al borde del ataque de nervios, endeudados, y cualquier día de estos con una catástrofe de salud o laboral”.

“Prepárense, en lo empresarial y/o personal (prefiero esto último) a aflojar un poquito más el bolsillo… les hará bien para el espíritu. Salvo Kast, todos los candidatos de primera vuelta propusieron alzas tributarias, entre 3% y 8% del PIB”, dijo.

Lee también: “Vamos a ir”: Boric confirma que participará en programa “Bad Boys” de Parisi

Por otro lado, tuvo palabras para la propuesta de Boric de crear nuevas empresas públicas, sosteniendo que la amplia lista está “claramente un poco pasada para la punta”. Sin embargo, indicó que “en Chile ya hay nada menos que 34 empresas públicas, varias bastante eficientes, y nada se ha paralizado en el país”.

Además, explicó que la Constitución actual establece la obligación de crearlas por ley, y más encima de quorum calificado. “A menos que la nueva Constitución establezca libertinaje en este terreno, cosa que dudamos. En aquellos casos en que flagrantemente el Estado se superponga con el sector privado, que no sea en un sector con colusiones, monopolios o asimetrías, el Congreso no las va a dejar pasar”, expuso.

En tanto, sobre la idea de que la nueva Carta Magna podría cambiar todas las normativas vigentes, llamó a la calma al recordar que hay un plebiscito de salida, en que la ciudadanía podrá votar para darle el sí o el no.

“Hay un plebiscito de salida, y si ésta propone demasiadas leseras, no superará el 50%+1 establecido. La van a parar muchos de los chilenos que votaron Apruebo, todos los del Rechazo, y va a ser una lástima que hayamos perdido un par de años con esta promesa de un nuevo Chile malgastada. Hora de que los Constituyentes atinen: tienen que abandonar sus liturgias fundamentalistas y producir un proyecto aceptable para al menos la mitad de los chilenos. La votación en el Congreso tiene que haber sido para ellos un retumbante campanazo de aviso”, declaró.

“Si con todo esto no he logrado que se relajen… un Armonyl sería lo único que se me ocurre”, cerró.