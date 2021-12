El fundador de la organización Educación 2020, Mario Waissbluth, se refirió a la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de diciembre y en que se verán enfrentados el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

El profesor de la Universidad de Chile analizó en su blog personal la posible llegada de Boric a La Moneda, asegurando que tiene “buena probabilidad de ser Presidente”. Dicho esto, analizó parte de su programa que habla con respecto a “condonar las deudas del CAE” y la propuesta de implementar un “sistema transitorio de créditos hasta alcanzar gratuidad universal“.

Con respecto a este punto, Waissbluth señaló que “en los hechos prácticos, una vez condonadas esas deudas, es evidente que no habrá estudiante actual o futuro que no esté de facto en gratuidad, pues nunca más pagará ni un peso”, agregando que “el costo de esta condonación, según el ex Ministro Nicolás Eyzaguirre, son US$ 8 mil millones de deuda CAE y US$ 4 mil millones de deuda del Fondo Solidario, o sea un 4,7% del PIB actual”.

Lee también: “Relájense un poquito”: El llamado de Mario Waissbluth al empresariado ante eventual triunfo de Boric

En esta misma línea, el ingeniero civil explicó que “incurrir en estos gastos fiscales aumentará la inequidad de Chile. Education at a Glance 2019, última edición de una publicación de la OCDE, muestra que la inversión en educación superior en Chile es muy rentable para la persona que se beneficia con esos estudios”.

Una vez planteado lo anteriormente descrito, el columnista señaló que “este programa de Gobierno le quiere hacer un regalo a alguien que ya esta recibiendo un gran premio, lo cual equivale a pagarle el costo del boleto ganador del Loto a quien ya se lo ganó. El premio consiste en salarios mucho mas elevados que los que no estudiaron, considerando un interés de 2% que es el bajísimo valor que ahora tiene el sistema de crédito”.

“Meter más gente al sistema solo incrementará el número de titulados frustrados que patean piedras, pues al menos por ahora no hay suficiente capacidad para dar empleo remunerado a tantas personas. Les convendría mucho más comenzar a trabajar a los 18 años”, sostuvo, añadiendo que “otra de las consecuencias de esta medida: Un altísimo porcentaje de las Ues e Institutos de Chile son bien truchas, y la gratuidad total los incentivara a ampliar el negocio y cometer todo tipo de tropelías”.

Lee también: Camioneros criticaron propuesta ferroviaria de Boric y la definieron como una “competencia desleal”

Otro de los argumentos que expuso el ingeniero fue la injusticia que representa esto para “todos los profesionales que ya pagaron su crédito, o están al borde de terminar el pago, que son muchos”

Para finalizar su reflexión, el hombre aseveró que “el futuro de Chile esta aquí y no en aumentar la inequidad que ya se ha generado por medio del sistema de educación superior, especialmente cuando un elevado porcentaje de los postulantes no entiende lo que lee cuando ingresa y tampoco cuando egresa“.

Sus propuestas alternativas

“Lo que sería verdaderamente útil, en lugar de esta política absurda para seguir proveyendo títulos truchos, es comenzar a desplegar masivamente un programa de micro-credenciales de educación superior, es decir, estudios mucho más cortos, que faciliten a las personas la posibilidad de obtener trabajos que, por así decirlo, sean acordes a lo que han invertido en estudiar y que les permitan tener una vida digna”, sostuvo.

Asimismo, en su texto, el profesor afirmó que el foco del gasto debe estar puesto en: