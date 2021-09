La vocera del candidato presidencial Sebastián Sichel, Katherine Martorell, se sumó al debate por las “experiencias vitales” que el ex presidente de BancoEstado y el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, protagonizaron hace algunas semanas.

En conversación con el programa de Instagram De Todo un Poco, la ex subsecretaria de Prevención del Delito no quiso quedar ajena a los comentarios. Cabe recordar que el candidato de Chile Podemos Más destacó en la oportunidad que él tenía mayores experiencias que Boric, destacando que una de ellas es ser padre.

Sobre esto, Martorell señaló: “Hoy día yo no quiero ser madre. Es una decisión que tengo tomada por ahora. Y eso no tiene nada que ver con haber vivido experiencias de vida”. A pesar de eso, no dejó de expresar comentarios sobre el actual diputado por la Región de Magallanes.

Lee también: Previa al primer debate presidencial: ¿Cómo se preparan los candidatos y cuáles son sus expectativas?

“Sí, yo creo que a Gabriel Boric le pesa no tener experiencia”, comentó sobre el parlamentario, añadiendo que “él mismo dijo hace un año atrás que no sentía tener la experiencia suficiente ni estar preparado para ser Presidente”.

Junto con eso, la vocera de Sichel precisó que “yo creo que sí es experiencia ser más allá de diputado. No sé, haber trabajado”.

Por esto último, Katherine Martorell argumentó: “Yo fui mesera, trabajé en un mall, trabajé en el mundo privado, en el mundo público, tengo bastante experiencia profesional y creo que eso es bastante importante tenerlo para ser presidente”.