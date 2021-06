Pasadas las 13:00 horas de este domingo, Mary Rose McGill llegó a sufragar al local de votación ubicado en el Campus Oriente de la Universidad Católica, en la comuna de Providencia, donde a esa hora había muy poca afluencia de votantes.

McGill manifestó su preocupación por la poca cantidad de personas que han acudido a las urnas. “Desde la mañana parece que el problema es el mismo. La gente no se interesó por algún extraño motivo en algo tan importante para el futuro de nuestro país. Esta es la primera vez que votamos por gobernadores“, señaló en entrevista con CHV Noticias.

En esa misma línea, sostuvo que “es una pena muy grande que el futuro esté en manos de gente que no les importa”.

La socialité apoyó en primera vuelta Rojo Edwards, candidato a gobernador de la Región Metropolitana del Partido Republicano, colectividad que milita desde agosto de 2019.

Respecto a que no exista ningún postulante de la derecha en las papeletas de la RM, afirmó que “es una pena, pero así son las votaciones y la democracia que dicen que es tan buena, yo creo que sí (lo es) pero a veces también se equivoca”.

Voto por Claudio Orrego

La autodenominada como “la abuela de la derecha” afirmó que votará por Claudio Orrego, el aspirante al cargo regional de la Democracia Cristiana (DC) y Unidad Constituyente.

“Él es demócratacristiano, cosa que no me importa, pero lo conozco por la tarea que ha hecho en trabajos anteriores. Me parece estupendo, porque además tiene mucha calle y mucha experiencia“, agregó.

Asimismo, aseveró que le gusta Orrego “como persona”, pero toma distancia respecto a su línea política: “La Democracia Cristiana no es lo mío, pero yo respeto a todos los partidos. Ojalá hubiese sido republicano como soy yo, pero no lo es“.

Finalmente hizo un llamado a los electores a participar de los sufragios. “Toda esa energía que gastaron yendo a comprar al Costanera Center, gástenla en esto. Esto es una obligación”, cerró.