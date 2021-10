Consiguió el segundo lugar en las recientes elecciones municipales, obteniendo más de 56 mil votos que lo dejaron cerca del actual alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Un resultado que para Matías Toledo, de 32 años, significa un reconocimiento de los vecinos y vecinas de la comuna a su labor que se extiende desde hace más de una década en el sector, junto a organizaciones sociales, comités, juntas de vecinos y más.

Impulsado por el mismo ímpetu de querer plasmar las demandas de la ciudadanía en instancias superiores, es que ahora asumió el desafío de continuar con una candidatura a diputado por el distrito 12 -La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo- en las filas del Partido Igualdad.

“Hoy día existe una responsabilidad histórica en el contexto en el cual nos encontramos de ir a disputar y cambiarlo todo. Por dar un ejemplo, estamos en medio de un cambio constitucional, venimos del estallido social que ha tenido fuertes repercusiones no solo en lo económico, sino que también en la rearticulación de los territorios y reacomodación de fuerzas. Ir a disputar al parlamento es súper importante para darle la bajada a los nuevos proyectos políticos y el nuevo Chile que necesita de un acuerdo nacional, pero también creo que es súper importante ver el escenario en el cual los nuevos actores están irrumpiendo”, plantea el candidato a CHV Noticias.

Dentro de los pilares de su programa, se encuentra el abarcar los problemas “desde dentro” de aquellos espacios que considera han sido excluidos. Otro de sus objetivos es fomentar el sentido de pertenencia y participación, así como la organización social en el territorio, sobre todo en artistas políticas y culturales. Pero también incluye la reasignación de recursos, así como entregar autonomía y poder de decisión a los vecinos y vecinas del distrito.

Un sistema político democrático sin democracia

“Creemos que la candidatura que nosotros proponemos es auténtica en el sentido de los barrios”, explica Toledo como motivación detrás de su salto político. Considerando además que “hay un cupo que no está siendo ocupado por nadie en este momento. Es un cupo de la gente pobladora que se organiza, habita el territorio y no es turista”, añade.

Un escenario político que, según argumenta, ha cambiado con la voluntariedad del voto y el aumento de las abstenciones. “En Chile muchos años fue obligación ir a votar. En un país, cuando la gente no participa de las votaciones, se habla de una crisis de legitimidad política, pero en Chile no se podía hablar de eso porque el sistema basaba su legitimidad en la obligación“.

Es en ese contexto que destaca que en Puente Alto hubo un alza en la participación en la última elección municipal, pese a que se registró un 52% de abstención. Aún con esos resultados, apunta a que anteriormente “nos encontrábamos en un gobierno y en un sistema que nos dejaba al margen, no tenía validez”.

“Hoy día el proceso constituyente y las nuevas formas de candidaturas y proyectos, viene a darle un poco más de legitimidad a este sistema político carente de participación, carente de vida. Era como un cuerpo sin alma, un sistema político democrático sin democracia“, sostiene.

Candidatura a alcalde

Al ser consultado respecto de cómo puede extrapolar las bases de su campaña municipal a una instancia superior, como lo es el Congreso, Matías Toledo sostiene que las comunas que componen el distrito son periféricas, “somos comunas dormitorio”.

Pero “la particularidad que tienen San José y Pirque, es muy distinta al resto de la Región Metropolitana porque se organizan en base a localidades, no como Puente Alto, La Pintana o Lo Pardo. Aunque sí en su mayoría son comunas que no son del sector oriente, de gente trabajadora que muchas veces sufrimos las mismas problemáticas y tenemos las mismas necesidades“, sostiene.

Una relación con el distrito que surge entre compañeras, compañeros y organizaciones con las que hubo relación previa a la elección municipal y con quienes “nos vinculamos por fuera de lo que es la institucionalidad. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho tiempo con la ONG 81 Razones de La Pintana, con clubes deportivos, con los chicos del Panul, etcétera”.

En general, afirma que lo que hay que rescatar es “que el proceso popular es el mismo“. Si bien no consiguió el triunfo y Codina fue reelecto como alcalde de Puente Alto, Toledo afirma que la autocrítica pasa además por el rol de los medios de comunicación en este ámbito. “A nosotros se nos invitó a un debate, y el otro debate se bajó porque Codina no quiso participar… básicamente a él no le interesaba darnos pantalla mientras él estaba todos los días en los matinales. Son los medios de comunicación los que siguen instalando o no instalando a un candidato o candidata“.

“Si nosotros tuvimos un gran resultado con tan poca plata, fue porque nosotros tenemos un trabajo en el territorio. Estábamos en las ollas comunes, en las organizaciones sociales, porque nos estamos organizando hace muchos años en diferentes espacios, y lo que fue a competir fue un sistema clientelar instalado tanto por los medios como la máquina institucional, contra el trabajo que puede hacer uno sin los medios”, agrega.

Su candidatura a alcalde planteaba que había surgido como propia petición de los vecinos y vecinas de la comuna. ¿Se repitió la misma situación en cuanto a su campaña como diputada? ¿Surgió de la misma manera?

-Fue una decisión dividida porque había muchos vecinos y vecinas que nos decían que siguiéramos. Pero había otros que nos proponían para las próximas elecciones municipales. Lo analizamos en profundidad, porque estos cuatro años en que siguiéramos trabajando en el territorio, no íbamos a estar haciendo noticia, sino que íbamos a trabajar con la gente como lo veníamos haciendo todos estos años. Eso significaba quedar invisibilizados para en cuatro años más, la maquinaria volviera a instalara a quien quisiera instalar.

Continuando con ese eje, Toledo enfatiza que el distrito 12 además es complejo por aquellos candidatos y candidatas que “vienen de otras comunas a tirarse para acá, siendo actriz o actor, y teniendo mayor visibilidad inclusive en medios de izquierda.

Como ejemplo, dijo el nombre de Ana María Gazmuri y Ariel Mateluna. “Yo le puedo tener mucha buena onda a los compañeros, pero sí ellos tienen mucho más espacio en medios de comunicación, los invitan a debates y a nosotros y nosotras nos dejan de lado. Aún cuando sacamos una cifra de votos tan elevada como la que obtuvimos en la alcaldía, no nos consideran en los debates porque no hacemos noticia”.

Por tanto, “quedarnos en el territorio y seguir trabajando de la manera en que estábamos trabajando, sabíamos que no nos iba a garantizar que en cuatro o tres años más la historia no se volviera a repetir“.

Trayectoria social

“Ya son más de 14 años de trabajo social. Primero pasé por la Radio Enrique Torres, ex combatiente del Movimiento Juvenil Lautaro, una radio que funcionaba en La Granja y fue mi primer espacio de formación política. Estuve en el Frente Fotográfico que es un medio de foto popular; estuve en el Colectivo Hijos de la Calle, donde organizábamos actividades culturales. Estuve en el Colectivo Vinculación Puente Alto, estuve director de la ONG Centro abierto Rayito de Luz y en la Coordinadora Social Shishigang“, cuenta el candidato.

Sobre esta última, que fue fundada por Toledo junto al cantante de trap chileno Pablo Chill-E, señaló que actualmente “estamos trabajando con diferentes organizaciones, con la Fundación Origen, y el año pasado estuvimos trabajando con 15 ollas comunes y este año cuatro”, entre otras actividades que “nos han servido mucho para poder crear espacios de formación, participación y democracia directa“.

Debido a su vinculación con el artista, quien anteriormente había expresado que Matías era su candidato sin siquiera haber iniciado una campaña en las elecciones municipales, asegura que actualmente sigue contando con su respaldo y el de otras personas que componen el mundo del espectáculo nacional, como Portavoz, Pedro Ruminot y Felipe Avello. Pero enfatiza que se trata de una carrera política que los propios vecinos y vecinas levantaron, junto a 60 organizaciones y movimientos del distrito.

Si fuese electo como diputado, ¿continuaría su labor al interior de la Coordinadora Social Shishigang?

-No habría porqué dejar de hacerlo. Creo que la coordinadora nos da un espacio súper identitario, que no lo puede arrojar otro espacio. Más allá de las contradicciones que pueda presentar por el tema de la delincuencia o las drogas, son cosas que nosotros y nosotras habitamos a diario en el territorio. Tenemos vecinos que son profesionales o emprendedores, pero también tenemos vecinos privados de libertad o que cayeron en la pasta base, y la coordinadora nos permite trabajar en un espacio amplio, con los pies en la tierra.

Para Matías es imprescindible la vinculación con el territorio, pero aclara que no se trata de una visión de turista, sino que “tiene que ser algo que se viva y no algo que te cuenten en la feria cuando estás repartiendo volantes”.

Su programa y propuestas de trabajo, dice que fue construido en conjunto a diferentes actores sociales. Uno de ellos es Juan Pablo Rojas de Deuda Educativa, “por lo tanto también estamos con la condonación del CAE“; sumado a esto, “estamos trabajando por la regulación de la cannabis en Chile y poder verla desde un enfoque productivo, medicinal, de consumo y de educación”, pero todo esto con un enfoque feminista, porque ” las primeras personas que caen detenidas por tráfico de drogas son las mujeres ante la precarización del trabajo”.

Al mismo tiempo, “estamos trabajando con Rafael Sotomayor, que fue candidato a constituyente del distrito 12 y sacó 19 mil votos”, así como otras instancias en las que se abordan temas asociados al cambio climático. Esto porque, según plantea, uno de los ejes que espera fortalecer es el buen vivir. Pero no como un dicho de sentido común, sino que desde una concepción que permita contemplar a “la madre tierra como un ser viviente, y desde ahí velar por ejemplo por el agua, que sea un bien común de consumo humano y no privado, entre otras cosas”.

Contingencia parlamentaria

Durante las últimas semanas o meses, la discusión del cuarto retiro del 10% y el proyecto de indulto para los denominados “presos de la revuelta” han sido temas muy comentados a nivel político, con críticas y apoyos variados que hasta han dividido a los parlamentarios. Pero Matías Toledo tiene una opinión definida respecto a ambos, manifestando una postura que se alinea con el trabajo social y territorial que ha marcado su vida.

En cuanto al cuarto retiro, aseguró que éste “se tiene que entregar lo antes posible. Creo que las AFP tienen que dejar de existir. Es increíble que la plata de las AFP sí estén a disposición de las grandes empresas y multinacionales y las pérdidas las tenga que asumir uno, pero que al momento que la gente quiera hacer uso de sus recursos, se pongan tantas trabas”.

Sin embargo, reflexiona que “como política pública, creo que el Estado no estuvo a la altura de apoyar a la ciudadanía durante la pandemia, por lo tanto los retiros de la AFP cumplen un rol importantísimo hoy día en muchas familias”.

Por otro lado, y en relación al proyecto de indulto, indicó que éste debe ser revisado. “Estoy a favor pero no estoy de acuerdo con las fechas, porque hubo muchos compañeros y compañeras que cayeron en enero, febrero o marzo, y las fechas que están en la ley son super acotadas”, declara.

“En estos momentos lo aprobaría ahora ya, entendiendo que hay muchas personas que están esperando ser liberadas debido a que no han tenido un juicio justo y hay muchas personas que no tienen prueba en su contra”, pero el punto de inflexión es que “si se aprueba ahora mismo, va a quedar mucha gente dentro (de la cárcel) que es inocente”.

“De la misma manera que Kast, con el mismo fanatismo que defiende a los asesinos de Punta Peuco, nosotros, nosotras y quienes salimos a protestar, tenemos que defender y apoyar a quienes estuvieron participando de las movilizaciones. No puede ser posible que el Estado priorice o vandalice algún sector por sobre otro“, añade.

Una posición que defiende porque “tengo un sentido de arraigo con la clase trabajadora. Me pongo la camiseta por los chiquillos y chiquillas, y creo en la ley de indulto“.