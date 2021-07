La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, llegó hasta su recinto de votación para ejercer su sufragio en estas elecciones primarias presidenciales.

La jefa municipal no quiso detallar por quién emitió su voto en esta ocasión, ya que enfatizó en que “lo que más me importa es que la gente participe, yo no voy a estar diciendo cómo voté, ni por quién voté ni nada. Mi voto es secreto y solamente quiero señalar que la gente participe”.

Además, hizo una fuerte crítica a un proceso que no cuenta con ninguna candidata mujer, lo que aclaró que “eso es algo que de verdad molesta, seis nombres y seis hombres”.

“Es bien difícil explicar que en el año 2021 no haya una sola mujer en las primarias. Igual es bueno que haya primarias en ambos sectores. Llama la atención que en la ex Concertación no haya sido capaz de ir a una primaria, creo que eso es una debilidad y no le hace bien”, añadió.

En cuanto a la posibilidad de que la derecha no pase a la segunda vuelta, Matthei apuntó a que “no (creo), vamos a ver, hay todavía mucha agua que tiene que pasar. Lo que más me importa es que la gente sensata, la inmensa mayoría salga a votar. Ahora, en la primera y en la segunda vuelta. Uno de los problemas que tiene el voto voluntario es que participan generalmente los sectores más extremos”.

“Después no se queje si el país anda de una manera que no le guste. No se quejen si efectivamente no han participado”, concluyó.