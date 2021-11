El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, conversó con Macarena Pizarro en los momentos previos a la elección a ejercer su voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias. En la entrevista, el cineasta recalcó que “creo que ese debate cambió el curso de la elección. Me impactó el giro que hubo”. En ese sentido, el aspirante a La Moneda enfatizó en que “no vamos a elegir presidente, vamos a elegir quién pasa a segunda vuelta. No sirven las propuestas del extremismo de derecha ni tampoco del extremismo de izquierda. Consultado respecto a si iría nuevamente a una elección presidencial por quinta vez, en caso de no resultar electo, ME-O señaló que “el matinal de Chilevisión no fue el más visto de un día para otro, tuvieron que perseverar”, dejando entrever que podría volver a postular en los siguientes comicios.