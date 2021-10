La mañana de este viernes se llevó a cabo el debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

Uno de los momentos de la instancia fue protagonizado por el aspirante del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien fue consultado respecto a por qué decidió postular por cuarta vez como candidato a La Moneda y si cree que esta ocasión será la vencida.

“Les parece si dejamos que la gente decida”, comentó ME-O, para inmediatamente después argumentar que está esperanzado en su proyecto para ganar las elecciones.

“Podría ser, por ejemplo, que desde el 2006 vengo proponiendo cosas que no se quisieron oír. Elegir gobernadores, plebiscito para una constituyente, educación gratuita o el fin del uso de las bolsas plásticas”, señaló.

“La ley de aborto. Hizo harto frío cuando la presenté porque me dejaron bien solo en la Concertación, las mujeres de la Concertación. O la ley de matrimonio igualitario, ahí si que estaba en el freezer. Me impactó mucho cuando mis partidos me decían faranduleros por eso”, agregó.

En ese sentido, Enríquez-Ominami recalcó que “la campaña recién comienza. Para muchos chilenos es más importante el cuarto retiro, al que el diputado (Gabriel) Boric insiste en aplicarle impuesto, que la presidencial. Estaré puntual con un pueblo y su destino en una urna para ser premiado o ser castigado”.

En cuánto a cómo impulsará sus propuestas en el Congreso, el cineasta enfatizó en que tiene a más de 150 personas postulando a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado, para luego entregar una particular reflexión.

“Sólo si aquí alguien se fumó un pito (de marihuana) va a decir que tiene la mayoría del próximo Congreso. Todos vamos a tener que hacer un gran acuerdo, todos. Buscar el máximo acuerdo, para eso creo en la política. Yo creo en los acuerdos”, sentenció.