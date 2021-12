La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, acudió este domingo a las urnas para emitir su voto en el marco de la segunda vuelta de este 19 de diciembre. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU expresó con evidente emoción que sentía “tranquilidad y amor por la patria”. Dijo también que “quien salga electo es el presidente de todos los chilenos”, por lo que lo instó a “buscar el diálogo con todos los sectores para seguir construyendo un país del cual todos nos podamos sentir parte”. A su vez, la otra mandataria entregó un mensaje para todos los chilenos: “La esperanza tiene que ganarle al miedo. La esperanza de que Chile sea el mejor país para todos”. Recordemos que la ex presidenta Bachelet entregó su apoyo e hizo un llamado a votar por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. A causa del hecho, adherentes de José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) la acusaron de intervencionismo. Consultada por el tema, lo descartó tajantemente y dijo que el intervencionismo es “cuando un gobierno usa recursos propios para apoyar a un candidato”. “¿Alguien podría estar sorprendido por cuál es mi opción? Es muy raro eso. Siempre he considerado que es necesario dar opinión”, sostuvo.