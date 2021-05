Conocidas figuras del espectáculo fueron convocadas este fin de semana para ser vocales de mesa en las elecciones municipales, constituyentes y de gobernadores regionales.

Una de ellas fue la conductora de Chilevisión, Millaray Viera, quien llegó durante la mañana de este sábado a la mesa 140M del Colegio Santa Catalina de La Reina.

En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, la animadora de Yo Soy confirmó que es la primera vez que es convocada por el Servel a un proceso electoral.

“Ha estado dura la pega, es mi primera vez y por lo que he escuchado ha sido la vez más complicada para la mayoría de los vocales porque son muchos votos. Yo pensé que nos íbamos a aburrir en algún momento, pero estamos súper ocupadas todo el tiempo“, comentó.

Viera explicó que se siente “increíble”, porque “siempre quise ser parte de un proceso como este y sobre todo de este en particular. Siempre quise ser vocal además, voto desde los 18, me inscribí a los 17 y tengo 33, y no me había tocado nunca. Estoy contentísima de que me haya tocado y en estas circunstancias”.

Además, contó que su mesa está constituida sólo por mujeres que, al igual que ella, también han sido designadas por primera vez como vocales de mesa. “Encuentro que es la mesa más buena onda de este colegio”, afirmó.