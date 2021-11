Los apoyos a las candidaturas presidenciales de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre, ya se han hecho notar dentro del ámbito político. En el caso del abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, luego de sumar el respaldo del pacto Chile Podemos Más, luego añadió a las filas de su comando a la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, y ahora cuenta con otra figura de gobierno que decidió manifestar su preferencia previo a los comicios.

Se trata del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien es el primero del gabinete del presidente Piñera en dar a conocer su posición electoral. En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado abordó la derrota de Sebastián Sichel, así como las falencias, según considera, del contendor Gabriel Boric (Apruebo Dignidad). Por otro lado, entregó detalles respectó del porqué de su apoyo y cuáles son los lineamientos en los que concuerda con Kast.

Respecto de la derrota de Sichel, Figueroa analizó que “José Antonio Kast logró captar con mayor claridad lo relevante de lo que está en juego en este momento. Con un discurso mucho más simple y más directo logró sintetizar cuáles son las aspiraciones en materia de libertades y seguridades que el votante de centroderecha y, en general, lo que el chileno hoy día busca”.

Sumado a lo anterior, reveló que votó por JAK en la primera vuelta del pasado 21 de noviembre, argumentando que “no tengo militancia en ningún partido político y la verdad es que desconozco cuál fue el comportamiento del resto de los ministros. Creo que, en general, estuvieron por apoyar a Sichel, de acuerdo a lo que he podido conversar”, sin embargo, “los principios que están en juego son tan relevantes que no hay lugar a dudas que la centroderecha en su conjunto está apoyando ahora a la candidatura que representa mayores espacios de libertad, mayores espacios de seguridad y mejores condiciones para asegurar un progreso sostenido en nuestro país. Y creo que esa candidatura está representada por Kast“.

De todas maneras, indicó que tanto Sichel como Kast tienen puntos en común, y uno de ellos, según planteó, sería la defensa de la libertad de enseñanza. Una materia relevante considerando la cartera que actualmente lidera Figueroa.

Al ser consultado si es que estas declaraciones podrían ser tachadas como intervencionismo electoral por su parte, esclareció que “estamos en la obligación de defender principios esenciales. Cuando uno ve, por ejemplo, que algo tan importante como la libertad de enseñanza está en juego en nuestro país, no corresponde otra cosa que sacar la voz y alertar sobre esa situación“.

“El gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”, añadió el ministro de Educación.

Dentro de la entrevista, el secretario de Estado también criticó el programa que defiende Gabriel Boric y quienes son parte del pacto de Apruebo Dignidad, cuestionando el punto que dice relación con las “libertades en educación”, ya que “han sido particularmente explícitos en marcar un retroceso en esas materias. Por ejemplo, el Colegio de Profesores ha entregado una propuesta, que fue recibida por la candidatura de Boric, donde expresamente se señala la extinción del sistema particular subvencionado. Daniel Stingo, que forma parte de los voceros de Boric, señaló con la misma fuerza que los colegios particulares subvencionados no debieran recibir fondos públicos”.

También repasó a Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial, quien “dijo expresamente que le parecen muy bien los colegios particulares solo en la medida que no reciban financiamiento estatal. Y lo que más me preocupa es que, siendo tan clara la posición de quienes apoyan a Boric en esta materia, al candidato parece no importarle esa posición radical”, expresó Figueroa.

Frente a esta situación, el ministro se mostró preocupado por el manejo de Boric en un eventual gobierno, asegurando que “no va a tener la capacidad suficiente de contrarrestar el impulso del PC y de otras alas de izquierda que han tenido siempre como propósito, y hoy día lo señalan expresamente, la extinción del sistema particular subvencionado“.