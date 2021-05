Gladys Peñailillo (96) llegó hasta su local de votación en el Liceo de Aplicación, ubicado en la comuna de Santiago, para ejercer su derecho a sufragio. Su mesa quedaba en el segundo piso y debido a su avanzada edad no pudo subir las escaleras y, finalmente, no pudo votar.

La hija de Gladys acusó a los vocales de mesa y encargados del local de no facilitar el voto de su madre y expresó su molestia en conversación con CNN Chile y CHV Noticias.

La periodista Mónica Rincón condenó el hecho y fue enfática en señalar que “esto es una falta de respeto, porque hay un protocolo que obliga a acercar los votos y las urnas cuando es necesario”.

La comunicadora apuntó a que se debe facilitar el sufragio de las personas de la tercera edad y en situación de discapacidad, “y no sólo dejar que alguien los acompañe, tienen que facilitar el acceso. Esto no es un favor, es respetar un derecho”.

“Esto no es una posibilidad, no puede decidir si hacerlo o no, hay un incumplimiento de las normas y es indignante que hayan vulnerado el derecho a voto de esta señora”, finalizó.