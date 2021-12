Luego de la aclaración de la mujer que denunció al candidato presidencial, Gabriel Boric, de tener actitudes machistas, y acusar a la derecha y al comando de José Antonio Kast de un “aprovechamiento inescrupuloso y violento”, el republicano se refirió al tema en un punto de prensa este lunes. Ella, en tanto, decidió responderle.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la joven señaló que “Gabriel Boric y yo recientemente tuvimos una conversación, donde él me pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia mí” y que “quiero denunciar el aprovechamiento inescrupuloso y violento de la derecha y del comando de José Antonio Kast. Desde su candidatura han utilizado mi historia, incluso han usurpado mi identidad en redes sociales”.

Frente a eso, el candidato del Frente Social Cristiano expresó que “nosotros jamás hemos mencionado el nombre de la víctima” y que “lo que nosotros planteamos fue que había una denuncia pública, a través de las redes sociales, que había sido avalada por otras personas que hoy día han sido electas en distintos cargos de representación popular”.

En esa línea, el republicano detalló que “lo que yo planteé es que Gabriel Boric tenía que aclarar la situación y yo le planteé que si él había pedido perdón por esos actos”.

“Yo me alegro de que hoy día él haya pedido perdón, porque durante 9 años hubo una víctima que no tuvo respuesta a lo que ella planteó. Ella planteó después de 9 años la situación, eso lo hizo ella, no lo hicimos nosotros. Nosotros jamás utilizamos el nombre de ella, solo le planteamos a Gabriel Boric que aclarara el tema”, precisó.

Finalmente, JAK comentó que “le diría a cualquier a víctima que no espere 9 años para hacer las denuncias”, palabras que no fueron bien recibidas por parte de la joven.

La respuesta de la mujer

Tras conocerse sus dichos, la joven involucrada recurrió a su cuenta de Twitter para responderle al republicano.

“Nos demoramos porque tememos la violencia que genera. Esa que tú y tu séquito provocó hacia mí”, escribió y agregó que “demoré todos estos meses en hablar por miedo a hacerlo peor. Pero ya fue suficiente. A ti no te importan las mujeres y la violencia que vivimos. Deja de llenarte la boca con nosotres”.