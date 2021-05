Durante esta jornada eleccionaria, una confusa situación se vivió en el Estadio Monumental luego de que delegados de una mesa acusaran que una mujer fotografió su voto mientras se encontraba sufragando.

De acuerdo a una de las encargadas, la mujer ingresó a su lugar de votación donde increpó en primera instancia a los vocales, ya que acusó que las cajas no tenían la huincha amarrilla de sellado.

“Primero que nada la votante ya venía con problemas. Empezó a sacar del principio fotos, no tan solo en su lugar de votación sino que en los otros”, expresó la mujer a CHV Noticias.

Luego de eso, la mujer aparentemente denunció deficiencias en el proceso eleccionario, por lo que empezó a llamar gente para dar cuenta de la situación. “Ella empezó a opinar cosas que no debía y que no procedían como que no habían sellado las cajas. Empezó a decir eso y empezó a llamar a gente”, dijo la encargada.

“Después cuando fue a votar se le entregó la información, pero cuando estaba en su proceso de votación empezó a sacar fotos y llamó afuera por teléfono a que fueran porque estaba el proceso malo”, agregó.

Tras ser detenida, la involucrada denunció que su voto estaría marcado, lo que fue descartado por la persona a cargo de la mesa. “Como ella estaba entrando en conflicto, estaba yo presencialmente ahí y no había ninguna marca”, afirmó.

“Se le advirtió a ella. Lo queríamos llevar por las buenas pero además ella empezó con motones de cosas y yo como delegada electoral lo que hice fue darle orden de aprehensión a las fuerzas para que sacaran a la persona”, cerró.

Infracción

Cabe señalar que de acuerdo a ley 18.700, tomar fotografías del voto es considerado como el delito de cohecho, pues se cree que de hacerlo es una prueba para comprobar más tarde que se sufragó por el supuesto candidato que pagó por ello.

Quien incurra en esta práctica arriesga penas de presidio menor en su grado mínimo a máximo, es decir, de 61 días a 3 años. Además, los infractores arriesgan multas de 10 a 50 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

Finalmente y de acuerdo a Carabineros, la mujer quedará en libertad en horas de esta tarde.