Este sábado 21 de agosto se está desarrollando la elección que elegirá a el o la candidata de Unidad Constituyente.

A través de una consulta ciudadana, la centro-izquierda definirá la candidatura única del sector entre Yasna Provoste (DC), Carlos Maldonado (PR) y Paula Narváez (PS, PPD, PL y NT).

La actividad electoral, que no rige con la legalidad de los comicios convocados por el Servel, no ha estado exenta de problemas. Durante la mañana, usuarios reportaron la caída del sitio web oficial de la consulta y luego se suman dificultades para sufragar en los locales de votación.

En distintos centros de votación a lo largo del país, electores han denunciado que no pudieron votar porque su nombre no aparecía en el padrón electoral.

Tal es el caso de Carmen, quien no milita en ningún partido político y no pudo sufragar tras acudir al local de votación ubicado en la Plaza de Armas de Vallenar, en la Región de Atacama.

“Realmente no sé qué pasó, porque no estoy en el listado”, señaló la mujer, quien además aseguró que al votar en las primarias legales de Apruebo Dignidad y Chile Vamos no tuvo este problema. “Hay varias personas que están con la misma situación”, reclamó.

#ConsultaCHVCNN | "No estoy en el listado": Electores reportan problemas con el padrón electoral en Vallenar. Más información en https://t.co/JkS0RTKgPL pic.twitter.com/Ywz5HxIoOW — CHV Noticias (@CHVNoticias) August 21, 2021

Un caso similar ocurrió en Maipú, donde un hombre manifestó su molestia por no poder votar en el Colegio General San Martín. “Yo no pertenezco a ningún partido político, soy independiente, llego acá y en la mesa me dicen que no estoy registrado en la plantilla. Así como yo hay varias personas más“, aseveró.

“Es indignante, porque no pude votar. Aquí es cuando uno tiene el derecho a opinar”, agregó el elector.

Dentro de las principales razones por las que están ocurriendo este tipo de situaciones es porque esta votación, al no ser legal, no tienen el padrón actualizado del Servel.

Asimismo, otras personas que se cambiaron recientemente de vivienda, acudieron este sábado a locales de votación pensando que le correspondía en ese lugar. Sin embargo, estaban registrados en la circunscripción de su anterior domicilio.