Acompañada de su marido y su hija, la presidenta del Senado Yasna Provoste cumplió con su deber cívico y ejerció su voto en estas elecciones.

La representante de la Democracia Cristiana (DC) fue hasta el colegio Gualberto Kong Fernández de Vallenar para sufragar, ya que justamente representa a la Región de Atacama.

En este marco, nuevamente se refirió a la posibilidad que reemplace a Ximena Rincón de cara a las elecciones presidenciales, teniendo en cuenta que la presidenta de la Cámara Alta ya cuenta con un 4% de las preferencias según la encuesta Plaza Pública Cadem.

Sin embargo, la parlamentaria prefirió no abordar la situación ya que apuntó que “nosotros no hacemos nuestra tarea mirando las encuestas, lo hacemos mirando al compromiso y la responsabilidad en la que nuestros padres no han colocado en la presidencia del Senado”.

“Nuestro trabajo desde la presidencia del Senado, y lo dijimos públicamente, era trabajar desde la unidad de la oposición, con voluntad de diálogo y hemos querido contribuir a buscar solución a una crisis que es profunda”, agregó.

Cabe recordar que este viernes, la propia senadora calificó en CNN Chile como “un portazo” los anuncios del Gobierno que contemplan un aumento en el Ingreso Familiar de Emergencia, con un monto por sobre la línea de la pobreza, y que excluirá al 10% de las familias con más recursos del país, entre otras cosas.

“Me parece que la gobernabilidad del país no está en condiciones de resistir más estas frivolidades”, declaró Provoste este viernes.