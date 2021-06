La candidata a gobernadora por el Frente Amplio, Karina Oliva, analizó los comicios de este domingo en el que se decidirá si ella o Claudio Orrego (DC) se quedan con el cargo en la Región Metropolitana.

En conversación con Daniel Matamala, Oliva aseguró que fue “una campaña rápida e intensa, onde fuimos ganando espacios que nosotras no teníamos”.

“No conozco campaña que no haya sido dura. Sin embargo, creo que esta vez cuando hay candidatas mujeres en segunda vuelta, hay descalificaciones fuertes. Siempre se dijo que no teníamos experiencia y nos pasaron a llevar. Creo que fue una campaña bien tensa, pero nunca nos dedicamos a hablar de otro, creo que no me esperaba que no fuera tensa, hay mucho en disputa”, agregó a CNN Chile y CHV Noticias.

Además, la militante del Frente Amplio se refirió al cruce que tuvo con Gabriel Boric, quien aseguró que él no habría recibido el apoyo del ex candidato al cargo Pablo Maltés.

“(Está) súper superado y lo hemos dicho, ni por un millón de votos yo cambio mi programa. Creo que es muy importante que nuestro programa haya sido construido por una ciudadanía”, expresó.

También, Oliva se refirió al apoyo del propio Boric y de Daniel Jadue (PC). Consultada sobre de quién se siente más cercana, la aspirante a gobernadora enfatizó en que “de los dos. Han sido compañeros con mucho trabajo por nuestra candidatura, mi reconocimiento a ellos, porque estando en una contienda electoral se pusieron detrás de una candidatura y podamos llegar al gobierno regional”.

Finalmente, confirmó que en los próximos días dará a conocer por cuál de los dos candidatos presidenciales votará en las elecciones primarias de julio.