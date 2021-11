Continúan las repercusiones tras las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas en el país este domingo, en la que se determinó que los candidatos José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) pasen a segunda vuelta.

Debido a esto, se iniciaron las especulaciones sobre qué harán los diferentes políticos, especialmente en el oficialismo tras la derrota del representante del sector, Sebastián Sichel.

Uno de ellos es el senador Manuel José Ossandón (RN), quien resultó reelecto al mismo cargo en la Región Metropolitana con el 10,54% de los votos, equivalentes a 279.908 sufragios.

Consultado sobre a cuál candidato apoyará en segunda vuelta, el parlamentario aclaró que “yo no voy a votar nunca por Boric, menos si es un candidato que va con el Partido Comunista, pero hoy no estoy dispuesto a votar por Kast con el programa que tiene, así de claro”.

En entrevista con Contigo en la mañana, el legislador explicó qué cosas tendría que cambiar el republicano para que le entregue su respaldo, enfatizando en que “tendría que reconocer el cambio climático, porque en su programa no lo reconoce. Todo el mundo está planteando eliminar las centro termoeléctricas a carbón y él está haciendo nuevas”.

A esto, agregó que “(no debería) eliminar el Ministerio de la Mujer cuando el tema viene con mucha fuerza. Tercero, el tema de los cambios sociales. ¿Kast no se va a presentar a llegar a un acuerdo general para cambiar el sistema previsional? ¿Ustedes creen que va a ganar una elección diciendo que va a mantener las AFP? Tiene que cambiar mucho su programa y Boric también”.

Posteriormente, reiteró sus críticas al programa de Boric y lo catalogó como “una carta al viejo pascuero, no hay nada que no te lo ofrezcan, pero la gente va a decir quién es capaz de gobernar y con qué equipo”.

“Chile dijo ayer ‘quiero cambios, pero con paz’. La gente está hasta acá de la delincuencia, tiene miedo a la violencia. Kast tiene que convencerse en su corazón que el 18 de octubre fue de verdad y no una salida de delincuentes a la calle, fue un pueblo molesto (…) Si ellos dos no se moderan, no van a ganar, así de claro”, sentenció.