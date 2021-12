Este lunes, el exparlamentario de la UDI, Pablo Longueira, reapareció con declaraciones sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y también se refirió al trabajo de la Convención Constituyente (CC).

En entrevista con radio ADN, Longueira dijo que “yo creo que es una elección completamente abierta. Todas las encuestas están en un virtual empate técnico” y que “creo que la gente está bastante definida. Cualquiera que gane lo hará por muy poco”.

Con respecto a los dos candidatos presidenciales, el también ex ministro de Sebastián Piñera expresó que “con Kast Chile pierde mucho menos que si gana Boric”.

En esa línea, aseguró que “creo que lo peor que le puede pasar a la gente más sencilla y humilde del país es que venga una experiencia de izquierda como la de Boric. Tengo la peor opinión de esa izquierda latinoamericana”.

“El problema hoy en día no es ganar, es gobernar. Cuando uno está en esa disyuntiva tiene que pensar en cómo va a gobernar. Chile tiene una polarización que no me gusta”, continuó Longueira.

Además, comentó que se informa a través de chats sobre lo que está ocurriendo en la actualidad: “Con eso me basta, con los chats que tengo, que son muy diversos y me formo opinión”.

Criticó a la Convención Constitucional

En la entrevista, también dio su opinión sobre la Convención Constitucional (CC) al decir que “fue un asalto político” y que “esa gente no representa al Chile real”.

“Esa gente ganó porque cedieron de todo en el gobierno, como la paridad. Eso juega a favor de la izquierda. La centro derecha no tiene la cantidad de mujeres que tiene la izquierda”, aseveró.