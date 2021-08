Tras meses de incertidumbre por su carrera política, la periodista Pamela Jiles anunció que irá por la reelección como diputada en el D12.

La militante del Partido Humanista (PH), que por meses fue catalogada como una carta presidencial por las encuestas, ya había comunicado que su objetivo era la reelección como diputada por el D12, compuesto por las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo.

“El Senado es una cámara revisora que no tiene sentido en las formas legislativas chilenas. Es visto por la gente como una cocina donde van a morir los elefantes. Los senadores están tremendamente desprestigiados. La gente no entiende una Cámara que paraliza todas las legislaciones que son completamente necesarias para hoy. Soy partidaria de que no exista el Senado”, sostuvo el pasado julio en entrevista con El Mercurio.

En esa oportunidad, explicó: “¿Por qué no al Senado, como ha instalado el establishment? Por coherencia política: espero que la Convención Constitucional resuelva que tengamos un Parlamento unicameral”.

Ahora, a través de Twitter, confirmó sus palabras. “Amad@s nietit@s: voy a reelección como diputada por distrito 12, por mis queridas comunas La Pintana, Puente Alto, La Florida, Pirque y San José de Maipo. Les pido que vayan a votar por mí en noviembre y me permitan seguir defendiéndol@s a brazo partido”, anunció.