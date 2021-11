El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, anunció que debió retrasar su regreso a Chile, pese a que anteriormente había afirmado que retornaría al país en octubre.

El postulante a La Moneda informó el hecho a través de una “cadena nacional” realizada por redes sociales, en la que adelantó que este miércoles 3 de noviembre dará a conocer sus “próximos pasos” en su programa Bad Boys.

“Nuestra reunión es inminente. Teníamos preparado llegar unos días atrás, pero por razones que ya conocerán tuvimos que posponer. No queda nada, falta poco para que nos reencontremos para poder abrazarnos y volver a recorrer nuestro querido Chile que se lo quieren llevar los mismos de siempre”, sostuvo el economista.

En la instancia, se refirió también a sus contendores y aseguró que “ya no les creemos los cuentos de tiempos mejores ni que la alegría ya viene”.

“Se vienen semanas muy intensas. Nuestra alza en las últimas semanas ya tiene nerviosos a los mismos de siempre y que saben que harán cualquier cosa, ya que sus candidatos de la izquierda, de la derecha, de los grupos económicos, no prenden, y la gente no les cree. Las chilenas y chilenos ya se dieron cuenta de que ya no los pueden volver a engañar los operadores políticos de izquierda y de derecha. Y además, sus encuestas no son capaces de predecir lo que va a ocurrir el 21 de noviembre”, expresó.

“Buscarán cualquier artimaña para atacarnos, pero tengan la confianza de que estaremos allá con ustedes y juntos seremos imparables en la recta final, porque definitivamente ya no nos vieron venir y se llevarán la gran lección de su vida, de que con la gente no se juega, porque el 21 de noviembre pasaremos a segunda vuelta, pero más allá tendremos un gran contingente de candidatos electos para cores, diputados y senadores”, añadió.

🛑URGENTE 🛑

Franco Parisi anuncia que el día miércoles a las 21:30 hrs dará a conocer los próximos pasos de su candidatura y asegura que que estará en Chile para pasar a la segunda vuelta y ganar la presidencia.

🇨🇱💕 — Partido de la Gente Chile Oficial (@ChilePDGcl) November 2, 2021

Orden de arraigo

A fines de septiembre, el Juzgado de Familia de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por el candidato del Partido de la Gente, en el marco de un proceso por deuda de pensión alimenticia.

Recordemos que Parisi fue acusado de deber más de $200 millones en pensiones de alimentos, razón por la que pesa en su contra una orden de arraigo. Así lo denunció un reportaje de Canal 13.

Al respecto, el candidato, quien se encuentra hace más de dos años en Estados Unidos, afirmó estar seguro de que saldrá “positivamente victorioso” del proceso judicial en su contra.