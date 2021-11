A 11 días de las elecciones, el candidato a la Presidencia de la República, Franco Parisi, sigue fuera de Chile. Si bien el representante del Partido de la Gente había afirmado que arribaría al país el domingo 7 de noviembre, resultados “inconclusos” de su examen PCR se lo habrían impedido y ahora entregó nuevas declaraciones sobre su posible retorno.

En su programa Bad Boys, emitido en la noche del martes, Parisi explicó que se sometió a un hisopado nasal para conocer cuál es su situación médica. Además, se refirió a los síntomas que presentaría.

Según mencionó en el programa, que es transmitido en YouTube, tiene “el corazón súper acelerado… es así el proceso, pero es parte de lo que estoy viviendo”.

Su nuevo examen

Al mostrar un video del momento en que se somete al hisopado nasal, Franco Parisi dijo que es “denigrante que yo tenga que mostrar esto, porque es privado. Como por todo me atacan, ojalá que me dejen tranquilo”.

Con respecto a los resultados de su examen, afirmó: “el informe llega mañana (miércoles). No son alentadores, no son aterrantes, pero no son alentadores”.

Por último, afirmó que no le cobraron el procedimiento y que recibió una vacuna, “la tercera, más otras vitaminas para cubrir”.

