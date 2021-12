Tras una peleada segunda vuelta presidencial, con un 98,76% de las mesas escrutadas este domingo 19 de diciembre, Gabriel Boric se convirtió en el próximo presidente de Chile para el periodo 2022-2026, luego de derrotar a la carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

En ese sentido, una de las personas más relevantes del comando del republicano fue la ex subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza, quien renunció a su cargo para sumarse a trabajar junto al equipo.

“Felicito al nuevo presidente electo y sinceramente desear que haga realidad su promesa de alcanzar un Chile más justo. Quisiera también agradecer a José Antonio Kast porque hizo posible que quienes tenemos una mirada distinta, tuviésemos espacio en su proyecto de gobierno”, afirmó Daza en su cuenta de Twitter.

“Por mi parte, solo decir que en los últimos años he entregado lo mejor de mí. También he sido honesta en decir lo que pienso y qué es lo mejor para Chile, a la hora de mirar el futuro. Como dice un poema que me inspira, vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Muchas gracias”, añadió.