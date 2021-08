Pese a no haber aún resultados oficiales de la consulta ciudadana de Unidad Constituyente, la abanderada del Partido Socialista, Paula Narváez, reconoció la victoria de Yasna Provoste (DC), quien tras los primeros conteos, lidera las preferencias en los comicios. “Acabo de hablar con la senadora para reconocer su triunfo en esta consulta ciudadana y al mismo tiempo, plantearle mi entera y total disposición, a ser siempre un factor de unidad y de fortalecimiento del proyecto político de la centroizquierda”, señaló. “Por supuesto que nos habría gustado un resultado distinto, cuando uno encabeza un proyecto innovador, ciudadano, con tanta fuerza, independientes que se sumaron, nos habría gustado otro resultado, pero la democracia es así”, añadió. En esa línea, dijo que “a partir de ahora ella es la candidata de Unidad Constituyente y por lo tanto, de este proyecto de centroizquierda que tenemos como misión fortalecer y hacer trascender”. “Hoy ha ganado un nuevo proyecto político, que es importante que todos aquilatemos y que sepamos la responsabilidad que tenemos para ofrecer a Chile lo que hoy día el país reclama y demanda: una nueva forma de hacer las cosas, con responsabilidad transparencia mucha audacia y mucha responsabilidad justamente por la enorme tarea que tenemos. Hoy han ganado las regiones de Chile, porque nos hemos dado cuenta que sin el desarrollo de los territorios no es posible el desarrollo del país”, sentenció. Por otro lado, la socialista no cerró la posibilidad de presentarse como candidata al Senado. “Yo me pongo el disposición para lo que yo sea requerida”, indicó.