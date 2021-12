El reconocido actor chileno que triunfa en Hollywood, Pedro Pascal, confirmó su respaldo al candidato presidencial Gabriel Boric para que se convierta en el próximo presidente de Chile.

Así lo dio a conocer a través de un video compartido por el postulante a La Moneda a través de sus redes sociales, quien agradeció la invitación que realizó Pascal para que los chilenos voten 1 este domingo 19 de diciembre.

“Hola, soy Pedro Pascal y los quiero invitar a votar por un líder comprometido con la democracia y a seguir avanzando de todo corazón”, comienza el video de 18 segundos grabado por el actor de The Mandalorian.

“Este 19 de diciembre vota 1, vota por Gabriel Boric”, finaliza el registro que ya superó los 12 mil me gusta y más de 5.000 RT.

Por su parte, Gabriel Boric agradeció el gesto al escribir en su cuenta de Twitter “Gracias @PedroPascal1. This is the way!”.

Mira el video de Pedro Pascal a continuación: