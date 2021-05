Varias mesas cambiaron sus locales de votación, lo que generó que varias personas estuvieran perdidas en la jornada de este sábado. Desde muy temprano la señora María Angélica Morales se levantó para ir a votar en estas elecciones. Con 78 años se fue caminando en la comuna de Puente Alto a su supuesto local de votación, pero se encontró con la sorpresa que estaba equivocada. Como ella, muchos tuvieron el mismo problema. “Vine seguro, fuerte y derecho. Siempre uno viene conscientemente a donde te toca votar, pero es un poco más allá no más, me voy caminando”, contó uno de los despistados. Muchos no confirmaron el local electoral correspondiente, sobre todo en las comunas de La Florida y Ñuñoa, donde el Estadio Nacional y el Bicentenario no funcionaron este año como recintos de votación. Para la suerte de dichos votantes, ambos recintos se instalaron con un stand para orientar a todos quienes lo necesiten. El domingo también estarán instalados.