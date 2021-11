Se postuló a La Moneda en 2017 y estará nuevamente en la papeleta para las elecciones presidenciales del próximo domingo 21 de noviembre, como el único “verdaderamente de izquierda”, según dijo al momento de la inscripción de su candidatura. Eduardo Antonio Artés Brichetti, profesor y dirigente social, cumplió sus 70 años en octubre del presente año. A pesar de que le tienen cierto cariño en redes sociales, se ha posicionado en la parte más baja de todas las encuestas.

El profesor Artés nació en una localidad agrícola llamada El Tambo, a pocos kilómetros de San Vicente de Tagua Tagua. Desde su juventud, se interesó en la defensa de los “grupos oprimidos” y comenzó a identificarse con la bandera de las transformaciones sociales, convirtiéndose a temprana edad en dirigente estudiantil del Liceo Nocturno N°5, cuando se trasladó a la capital con 14 años. Paralelamente, dio inicio a su militancia en Espartaco, ala juvenil del partido Comunista Revolucionario.

Sus inicios

Eduardo Artés conversó con CHV Noticias y relató que “entré teniendo 14 años a ese liceo y ahí nos organizamos. Formamos un MUEN (Movimiento Unitario de Estudiantes Nocturnos) y fui dirigente del centro de alumnos con 14 años. Yo empecé a activarme políticamente como a los 12 años, ya entré teniendo una clara visión política de izquierda revolucionaria”.

El candidato hizo un repaso de su juventud y recordó que “yo estudiaba en la noche, trabajaba de día y militaba, trabajaba políticamente fundamentalmente en torno al mundo sindical. Activé bastante lo que era el Cordón Cerrillos y el comando comunal Macul, antes del golpe de Estado, en el período de la Unidad Popular, e inclusive un poquito antes”.

Luego de iniciada la dictadura y tras terminar sus estudios universitarios, el oriundo de la región de O’Higgins aseguró que “prácticamente no había otra cosa que hacer trabajo clandestino dentro del movimiento estudiantil entre el año 1974 y 1976. , cuando me recibí, la represión estaba desatada en el país… no obstante de eso, creamos al interior de la Universidad Técnica del Estado diferentes comités estudiantiles clandestinos de resistencia”.

Durante esos años, tras haber concluido su pregrado, comenzó a ejercer como profesor, haciendo clases en enseñanza básica del colegio Bernardo Núñez en la comuna de Cerro Navia, donde trabajó durante más de tres décadas.

Más adelante, el profesor fundó dos colectividades políticas que lo identifican hasta hoy. Hacia 1979, el partido Comunista-Acción Proletaria (PC-AC) y más recientemente, en el año 2015, su partido de extrema izquierda Unión Patriótica, bajo el cual está respaldada su candidatura presidencial.

Los que lo han conocido, destacan su compromiso y consecuencia con las ideas que defiende. Luis Humberto Aravena Egaña, Secretario General del partido Unión Patriótica, señaló que “al compañero Artés lo conozco prácticamente de toda la vida. Como trabajador, siempre fue muy responsable y desde los tiempos de la Dictadura ha sido una persona que ha estado siempre involucrada con los problemas sociales más importantes, la lucha permanente contra la Dictadura, buscando espacios de mayor participación política de los sectores populares”.

Aravena consignó también que el candidato de UP es “un compañero muy consecuente… es de una pura línea, no es una persona que anda cambiando de posición en posición, sino que siempre busca cómo resguardar los intereses que él defiende, desde joven dejó mucho de su vida personal de lado para poder dedicarse a la formación de partido y de nuevos líderes. Es de calle”.

Posturas más controversiales

Durante los últimos años Artés ha estado más expuesto a los medios y ha sido criticado severamente por sus posturas más extremas. Los cuestionamientos provienen principalmente desde los sectores más tradicionales de la política, quienes lo consideran absolutamente radical. Al defender, por ejemplo, los regímenes comunistas vigentes en el mundo, ha sido catalogado como un político que no se ha adecuado a los tiempos en que vivimos. Recientemente, el presidenciable aseguró que tanto Cuba como Venezuela cuentan con una democracia más avanzada que la nuestra.

Carolina Garrido, cientista política y académica de la Universidad Diego Portales, detalló que “siempre hay que distinguir respecto a lo que dice Artés, que una cosa es que uno defienda los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua u otros y uno puede estar o no de acuerdo con eso, pero otra cosa es que intente cambiarle el nombre a lo que realmente existe en esos países. Claramente, ni Venezuela ni Cuba hoy son regímenes democráticos y eso está bastante estudiado”.

La profesora de la UDP, precisó que “podemos disentir en si son democracias plenas o no, hay ciertas características básicas que tienen que cumplir y no es solo que hayan elecciones, sino que tienen que tener ciertos elementos”. En la misma línea, Garrido añadió que “en el caso de Venezuela, en ningún caso uno podría decir que es una democracia avanzada, porque lo que hizo Chávez en algún minuto fue ir encapsulando poder en su propio beneficio”.

Desde la centro derecha y consultado por las posiciones del candidato Artés, el diputado del oficialismo Luciano Cruz-Coke, manifestó que “no extraña que Artés, en la lógica soviética del Holodomor y las purgas estalinistas, considere cualquier herramienta legítima con tal de lograr objetivos políticos”.

El militante de Evópoli expresó que la ideología que saca a la palestra Artés ya quedó en el pasado. “Le informo que el muro de Berlín cayó en 1990, el proyecto histórico de la URSS fracasó y que en Chile vivimos en una democracia donde la justicia la hacen los tribunales, no los interesados en defender a los afines políticos. A Dios gracias”, dijo.

Su programa para las Elecciones 2021

“Con Artés, refundamos la patria“, dice el estribillo de su jingle musical, que en estilo folclórico ha adornado la franja electoral durante la campaña. Uno de los puntos que más ha mencionado el candidato es que “el sistema neoliberal se cae a pedazos” y que pretende gobernar con “perspectiva socialista”. Su programa tiene solamente cinco páginas, a diferencia de los documentos de sus adversarios que tienen, en promedio, más de 100.

El profesor ha tomado distancia del Frente Amplio, específicamente del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien pese a estar respaldado por el Partido Comunista, no tiene “un programa anti neoliberal ni anti imperialista”. En este sentido, el abanderado del Partido Unión Patriótica se ha posicionado políticamente más a la izquierda que todo el resto de las opciones en la papeleta.

Uno de los aspectos centrales que propone el político, es “poner a los trabajadores al centro de la sociedad“, así como también, una economía “centralmente planificada” y la expropiación de grandes empresas estratégicas para “abolir el sistema capitalista imperante”.

Max Quitral, cientista político de la Universidad Tecnológica Metropolitana comentó que “Eduardo ha sido bastante consecuente” y que su programa “si bien resulta coherente, interesante y necesario para la discusión política de nuestro país, hay algunas ideas que son inviables de poder canalizar”.

Continuando con su análisis, Quitral expresó que “creo que el gran problema que presenta su programa es el financiamiento. Uno entiende que hay una postura ideológica muy bien marcada dentro del programa, pero también es necesario entregar certezas de dónde se van a conseguir los recursos para implementar la propuesta”.