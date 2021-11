Christian Pino ha tenido una campaña marcada por la polémica y ahora sumaría nuevo cuestionamiento. Una gigantografía llamó la atención de vecinos de Quilicura, porque en ella se ve al candidato a diputado por el distrito 8 junto a su pareja, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar. Algunos están de acuerdo pero otros no tanto. El aspirante al Congreso no aceptó nuestras preguntas, pero aclaró su postura frente a la situación, asegurando que “tengo una foto con Karla, que es la mujer con quien comparto mi vida y de quien me siento profundamente orgulloso”. Expertos señalan que no hay ilegalidad, ya que la prohibición sobre los funcionarios público es que no pueden hacer campaña durante su horario laboral, pero el uso de su imagen no tiene impedimentos.