Luego de los resultados obtenidos en las recientes elecciones presidenciales del pasado domingo 21 de noviembre, quedaron definidas las dos cartas que continuarán con su campaña para llegar a La Moneda: José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

A pocas horas de los comicios, diferentes políticos han dado a conocer sus posturas de cara a la segunda vuelta que se disputará el 19 de diciembre. Entre ellos, algunos definieron sus lineamentos cuadrándose con el abanderado y actual diputado, Gabriel Boric.

Algunos utilizaron sus redes sociales para este propósito, mientras que otros manifestaron sus apreciaciones en puntos de prensa. A continuación, revisamos a algunos de los políticos que decidieron apoyar al candidato presidencial de Apruebo Dignidad.

Paula Narváez, la ex abanderada presidencial, quien perdió ante Yasna Provoste en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente, acudió a Twitter para informar su posición respecto de los recientes resultados. Al respecto, indicó que “nuestro país no puede retroceder en el camino de cambios, dignidad y respeto para todos sin exclusiones”.

Lee también: Mapa político del Congreso tras las elecciones: ¿Qué sectores tienen la mayoría?

“La unidad es hoy más importante que nunca. Gabriel Boric es quien representa un proyecto que puede incluir visiones y pensamientos diversos que reflejan el Chile que somos“, añadió la ex ministra secretaria general de gobierno del segundo mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención Constitucional, también utilizó sus redes sociales para expresar que “estos resultados nos invitan a avanzar juntos en el camino del Apruebo y la nueva Constitución. Debemos convocar a todos los sectores democráticos para construir en colaboración, con humildad y sin exclusiones”.

“Desde ya me pongo a tu disposición, Gabriel Boric”, sentenció el abogado constitucionalista.

Otra de las figuras que más relevancia ha tenido en el último tiempo dentro de la esfera política, es el diputado socialista Jaime Naranjo. Parlamentario recordado, entre otras cosas, por la intervención de 14 horas que realizó ante la Cámara de Diputadas y Diputados por la acusación constitucional que pesaba contra el presidente Sebastián Piñera en relación a la compraventa del proyecto minero Dominga.

En cuanto a las elecciones, el parlamentario se sumó al apoyo manifiesto de su Partido Socialista a Gabriel Boric, asegurando que trabajará por él “me lo pidan o no me lo pidan”.

“Mi ánimo y espíritu es trabajar para que la derecha no llegue al gobierno en diciembre, lo único que tenemos que hacer las fuerzas de oposición es trabajar en UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD (sic)”, exhortó en Twitter.

Lee también: Boric dice que Jadue no se integrará a su eventual gobierno: “Va a colaborar desde la municipalidad”

Voy a trabajar por @gabrielboric , me lo pidan o no me lo pidan. Mi ánimo y espíritu es trabajar para que la derecha no llegue al gobierno en diciembre, lo único que tenemos que hacer las fuerzas de oposición es trabajar en UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD pic.twitter.com/lkLb9xNvOD

— Jaime Naranjo (@diputadonaranjo) November 22, 2021