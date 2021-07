Este domingo 18 de julio se realizarán las primarias presidenciales, instancia en que la ciudadanía -incluyendo a independientes-, podrán elegir a los representantes que disputarán las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.

En estos próximos comicios, serán dos pactos los que presentarán precandidatos presidenciales en sus papeletas.

Chile Vamos , letra A, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente.

Apruebo Dignidad, letra B, conformado por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social.

En el caso de Chile Vamos, los precandidatos son Sebastián Sichel (IND), Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN) e Ignacio Briones (Evópoli). Mientras que en Apruebo Dignidad, son Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS).

Quiénes pueden votar

En las primarias presidenciales podrán votar aquellas personas afiliadas a algunos de los partidos integrantes de cada pacto que participarán en estos comicios, así como ciudadanos y ciudadanas independientes sin afiliación política.

En el caso de los militantes de partidos, recibirán la papeleta correspondiente al pacto adscrito. Mientras que los independientes habilitados para sufragar, recibirán una papeleta única con todos los nombres de los precandidatos de Apruebo Dignidad y Chile Vamos.

No podrán sufragar en las primarias, quienes estén afiliados a partidos políticos que no son parte de los pactos electorales o quienes no estén habilitados por haber perdido o tener suspendido su derecho a sufragio.

¿Cómo saber si pertenezco a un partido político?

Esta información puede ser adquirida a través de Internet o de forma presencial. En el primer caso, se puede realizar el trámite en ESTE link y para concretarlo, solo es necesario contar con la Clave Única.

De forma presencial, se puede hacer en cualquiera de las direcciones regionales del Servicio Electoral, exhibiendo la cédula de identidad vigente.

También puede solicitarlo otra persona autorizada por poder suscrito ante notario. La respuesta en el caso de la consulta de afiliación es inmediata, mientras que la entrega del certificado de afiliación tiene un plazo de tres días hábiles.

Como requisitos, se debe contar con una fotocopia simple y legible, por ambos lados, de la cédula de identidad vigente. Además de un formulario o carta, que debe indicar:

Trámite que se realiza: consulta afiliación a partido político o solicitud de certificado de afiliación.

Nombre completo.

Número de cédula de identidad.

Firma.

Formato de entrega de la información: personalmente, por correo o a través de un tercero.

El formulario de consulta de afiliación puedes obtenerlo AQUÍ. Y el formulario de solicitud de certificado de afiliación, AQUÍ.