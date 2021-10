La candidata presidencial de la DC, Yasna Provoste, nuevamente arremetió contra su contendor oficialista, Sebastián Sichel, criticando en esta ocasión que nunca ha sido elegido las veces que postuló a un cargo público en el Congreso.

El fuerte cruce se dio en el debate de este lunes emitido por TVN/Canal 24Horas, Canal 13/ T13 en Vivo y Mega/Mega Plus, donde la actual senadora lo acusó de hacer lobby para una empresa de gas, lo que fue desmentido por Sichel, quien aprovechó para criticar que sigue ejerciendo como parlamentaria a pesar de estar en campaña para las elecciones.

“Los únicos años que no trabajaste en el sector público fue porque te destituyeron por hacer muy mal tu trabajo. Sé que no te voy a poder explicar nunca lo que hacemos en el sector privado”, refrendó anoche el ex presidente de BancoEstado, recalcando en varias ocasiones que está “orgulloso” de haber ejercido como abogado en varias compañías.

Consultada este miércoles sobre si deberían dejar de lado este tipo de discusiones, Provoste declaró en un punto de prensa que “esto muestra la desesperación del candidato Sichel. Él nunca ha sido candidato electo”, apuntó la ex presidenta de la Cámara Alta, recordando que Sichel perdió en las elecciones parlamentarias del 2009 y 2013.

“Yo he sido en dos oportunidades electas con amplias votaciones ciudadanas y tengo muy claro cuáles son mis responsabilidades, no he faltado a aquellas y no faltaré durante este periodo”, manifestó.

Posteriormente, la candidata de la DC confesó que le dio “mucha risa” cuando Sichel reiteró su crítica frente a los medios de comunicación, ya que apuntó a que lo hizo “rodeado de diputados que van a la reelección. Entonces uno dice: ‘consistencia caballero’, porque me imagino que después de eso los diputados y diputadas que lo acompañaban tienen que haberle planteado algo”.

“Me parece que sería muy repudiable que alguien se anime en una campaña, cualquiera sea esta, y no haga su trabajo”, sentenció la senadora de la falange.