El próximo domingo 18 de julio se realizarán las primarias presidenciales, oportunidad en que los pactos Chile Vamos y Apruebo Dignidad definirán quién será su candidato en la carrera a La Moneda.

En el oficialismo, participarán Mario Desbordes (RN-PRI), Sebastián Sichel (IND), Ignacio Briones (Evópoli) y Joaquín Lavín (UDI).

La oposición, por su parte, contará con Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (Frente Amplio) en su nómina.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones?

Según informa el Servicio Electoral (Servel), en las primarias presidenciales podrán votar sólo los afiliados a los partidos integrantes de cada pacto e independientes sin afiliación política habilitados para ejercer el derecho a sufragio, tanto en Chile como en el extranjero.

En detalle, los afiliados a partidos políticos podrán votar únicamente en la primaria del pacto del que sea parte su partido.

Mientras, los independientes recibirán una cédula única con los candidatos de ambos pactos, debiendo votar por solo uno de ellos.

Por otro lado, no podrán sufragar en las primarias quienes estén afiliados a partidos políticos que no son parte de los pactos electorales y quienes no estén habilitados por haber perdido o tener suspendido su derecho a sufragio.

¿Cómo saber si estoy habilitado para votar?

Para saber si estás habilitado para sufragar en los comicios del 18 de julio, puedes consultar tus datos electorales en el sitio web del Servel. Para hacerlo de forma expedita, pincha la imagen a continuación.