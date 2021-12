Los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Gabriel Boric se enfrentaron este viernes en más de dos horas de intenso debate de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre.

En la instancia, organizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), los postulantes a La Moneda se refirieron a diferentes temas, como salud, educación, vivienda, Derechos Humanos, reforma a Carabineros y la labor de la Convención Constitucional, entre otros.

En esa línea, uno de los momentos más polémicos del enfrentamiento se vivió cuando el líder del Partido Republicano dijo que mantiene en pie su propuesta de gobierno que plantea el establecimiento de un Estado de Emergencia en que el presidente tenga la facultad de “interceptar, abrir o registrar documentos y todo tipo de comunicación, y arrestar a personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención”.

Frente a su respuesta, uno de los periodistas lo interpeló y comparó la medida con las funciones que cumplieron la DINA y CNI durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Los dichos del ex diputado fueron ampliamente criticados por la oposición, desde donde condenaron fuertemente la iniciativa.

“Creo que no se ha dimensionado la gravedad de esta propuesta que el candidato mantiene en su plan. Detener a personas en lugares que no sean cárceles es propio de regímenes dictatoriales. Efectivamente es lo que hacía la DINA y la CNI”, expresó el ex fiscal Carlos Gajardo.

“Como la DINA y la CNI. Ese es el otro candidato!”, dijo por su parte la diputada Gael Yeomans (CS).

Por su parte, la diputada Catalina Pérez (RD) se cuestionó: “¿Cómo alguien como el candidato de extrema derecha pretende gobernar y generar mayorías en un Parlamento como el que tenemos si este es el tono? Imposible liderar un gobierno para Chile así”.

Desde el otro lado, el senador electo del Partido Republicano, Rojo Edwards, sostuvo que “seguiremos defendiendo las propuestas en libertad por el futuro de Chile”.

En tanto, el diputado electo del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, afirmó que “el gran mérito de Kast es el que ahora Boric recita de memoria lo mismo que ha planteado siempre Kast. Demostrando que nuestra propuesta de país es muy superior a la que Boric defendía. Se dio cuenta que los votantes adhieren a las ideas de libertad”.