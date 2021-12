Una abogada de Concepción presentó un recurso de protección contra el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, tras los comentarios hacia Gabriel Boric por una antigua acusación de acoso.

La acción judicial, ingresada por Romina Mora, se produce luego de la interpelación que hizo el republicano al frenteamplista en el debate de la Archi, el pasado viernes.

En la instancia, el ex diputado arremetió contra el magallánico y le preguntó: “¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara. Hay una mujer que te acusó de abuso y todavía no pides perdón”.

Lee también: Gael García Bernal: “Si yo fuera chileno votaría por Gabriel Boric”

Ante esto, el parlamentario respondió: “Acá hay una interpelación que me parece grave y lamentable que utilices un espacio como esté sobre temas que no tienes absolutamente idea”.

Más tarde, y una vez terminado el debate, el legislador de Convergencia Social advirtió que evaluaría tomar acciones legales contra Kast y aprovechó de aclarar que “no hay en contra mía ninguna denuncia ni por abuso ni por acoso”.

Sin embargo, desde su comando descartaron que la acción legal provenga del abanderado de Apruebo Dignidad o de su entorno.

Lee también: “La votación va a ser un manjar”: Protagonista de popular viral reapareció para entregar su apoyo a Boric

Así lo confirmó su coordinador político y también diputado Giorgio Jackson (RD), quien en el programa Estado Nacional de TVN dijo que “creo que si hubiera sido algo nuestro me hubiera enterado, porque es algo importante”.

“Al menos Gabriel Boric no ha presentado ningún recurso. No sé quién lo hizo y a través de qué poder, pero al menos Gabriel Boric no”, aclaró.

Recordemos que la mujer que acusó de acoso al candidato, emitió un comunicado este domingo en redes sociales, en el que reveló que el diputado le ofreció disculpas por los hechos ocurridos en 2012, e incluso anunció que le dará su voto este domingo en segunda vuelta.

Revisa acá el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago: