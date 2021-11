En las próximas elecciones del 21 de noviembre de 2021, la ciudadanía no solo tendrá que elegir al próximo presidente de Chile, sino que también a los parlamentarios que formarán parte del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas para el periodo 2022-2026.

Rodrigo Mallea Cardemil, quien se postuló a la convención constituyente sacando más de 10 mil votos (no electo) va de candidato a diputado por el Distrito 9, compuesto por las comunas de Renca, Recoleta, Quinta Normal, Independencia, Huechuraba, Cerro Navia, Conchalí y Lo Prado.

Rodrigo, tiene 28 años, es abogado de la Universidad de Chile, especializado en Derechos Humanos, activista por las disidencias sexuales, vegano, antiespecista y persona no binaria.

En ese sentido, el militante de Convergencia Social conversó con CHVNoticias para profundizar en sus propuestas al parlamento, con respecto a las disidencias, los Derechos Humanos, el derecho de los animales, la educación sexual integral, las problemáticas del D9, el proyecto “transformador de Gabriel Boric” y el significado del lenguaje inclusivo.

Disidencias sexuales

Rodrigo es un activista de la comunidad LGBTQ, siendo muy crítico con respecto a la actual legislación chilena en contra de la discriminación. “Hubo un error en la legislación al pensar que solamente con una ley se iba a acabar la discriminación hacia la población LGBT. En eso, una reforma a la ley antidiscriminación es imprescindible. El foco tiene que estar en realizar una acción preventiva desde el Estado”, propuso Rodrigo.

Lee también: Víctor Hugo Castañeda busca ser diputado por el distrito 5: “No me gusta el Chile en que estamos viviendo”

“Los focos no son solo educativos, sino que se relacionan con entregar herramientas para identificar y prevenir la discriminación, involucrando a todas las personas en el proceso. La relación de la violencia tiene a víctimas como victimarios y es importante involucrar a todos los sectores de la sociedad”, añadió.

En ese contexto, enfatiza, que se necesita una institución reforzada en la cual se pueda tener un grupo de personas dedicadas al fenómeno, y que sea prioridad en su agenda. “Nuestra candidatura no solo hablará de disidencia y discriminación, sino que del paradigma de la sociedad que queremos“, sostuvo.

Comisión de Verdad, Justicia y Reparación

Con respecto a las temáticas de Derechos Humanos y las violaciones en el contexto del estallido social perpetrado en octubre de 2019 indica: “La comisión de Verdad y Justicia no es un fenómeno nuevo en nuestro país, porque se hicieron comisiones de verdad y reconciliación a propósito de la comisión Rettig, por los hechos que se investigaron de la dictadura en Chile, los cuales como muy bien se sabe no fueron aclarados por el Estado, sino que tuvo que haber una presión de la sociedad civil para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades“, comenzó argumentando.

Para él, ese ejemplo es lo que inspira a la demanda actual, ya que según manifestó, no deben pasar años hasta que se sepa la verdad para que llegue la justicia por las violaciones de los derechos humanos de la revuelta social.

“Aprender del pasado es imprescindible. Ya se está solicitando la Comisión y hay académicos que están trabajando en una propuesta. Sin embargo, el tope es que no existe voluntad política para reparar a las víctimas de los derechos humanos, por eso necesitamos un Congreso a disposición del esclarecimiento de los hechos, su reparación y no repetición”, aclaró.

Derechos animales

“Yo creo en la lucha por los derechos de los animales no humanos como una lucha colectiva. Es un tema que es objeto de discusión en el proceso constituyente. Se lucha por reconocer que los animales sienten, tienen intereses, capacidades y emociones complejas, entonces no solamente son un objeto o un medio para”, recalcó.

Lee también: Camila Musante, candidata a diputada por el D14: “Hay que restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra”

Asimismo, indicó que hay importantes modificaciones legislativas para que nuestra sociedad no solo avance en dignidad a las personas, sino que hacía al respeto con el trato de los animales.

“En el artículo 567 del Código Civil se les considera bienes muebles, y tenemos que apuntar a que no sean considerados legalmente cosas, sino que como individuos en sí mismo. Hay programas nacionales de Tenencia Responsable que se encuentran desactualizados, hay que rediseñar la estrategia“, advirtió.

“Se debe prohibir de manera total la experimentación con los animales, al igual que prohibir a los animales como herramientas represivas por parte de las policías, o de ocio, deporte y violencia, como el caso del rodeo. Hace falta un Congreso nuevo que refresque las temáticas que se han conversado”, exclamó.

Educación sexual integral

Otro de los temas que propone el abogado es una educación sexual integral en diferentes momentos de la vida. “La educación sexual integral es parte de los derechos no solo de la educación, sino que de la salud sexual y reproductiva de todas las personas. La derecha se niega a informar lo mínimo con respecto a sexualidades, no se comprometen con la erradicación y prevención de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes”, señaló.

“Nosotros planteamos que la educación sexual integral es sin duda una reivindicación que debe tratarse a lo largo de la vida de las persona en distintos niveles. Nos decimos que a quienes se les enseñe anticoncepción a una edad adolescente sea lo mismo que se le enseñe a las personas que van en primero básico. Es lo mismo que el lenguaje y las matemáticas, se van complementando a medida que uno adquiere nuevas competencias”, advirtió.

Lee también: Nicole Martínez, candidata a diputada por el D10: “Ser feminista es luchar por la redistribución de la riqueza”

En ese sentido, recordó que en Chile, hay episodios que con el solo hecho de informar respecto a la sexualdiad o a las distintas formas de vivir los afectos, se han causado estragos públicos. “Como cuando se publicó el libro de Nicolás tiene dos papás, que no hacía mención explícita a ningún tipo de acto sexual, si no más bien presentaba una posibilidad que existe en Chile que es que una persona puede tener dos padre y dos madres”, aseguró.

Para Rodrigo, lo anterior se puede enseñar a temprana edad y se puede ir profundizando a medida que la enseñanza progrese. “La demanda desafía el paradigma conservador heredado de la iglesia tradicional. En Chile se enseña la familia tradicional, y las relaciones sexual como un tema tabú, como lo fue en la época de las cavernas. Las personas necesitan información para prevenir. Ahí el sistema se cae, y la derecha perjudica a jóvenes que no tienen herramientas para enfrentar los procesos sexuales naturales en la vida“, sentenció.

Distrito 9

Con relación a las problemáticas que ha podido identificar en el periodo de campaña, afirmó que el distrito 9 tiene una brutal precariedad y postergación por parte del Estado por el modelo Neoliberal, porque según él, lo privado está en cancha libre y lo público no existe.

“No tenemos un derecho a la salud, hay un déficit hospitalario. El Derecho a la vivienda no está consagrado y tenemos falta de casas. No hay áreas verdes. No hay derecho al trabajo, hay falta de protección. Las problemáticas son variadas. Sentimos que vivimos en un estado de abandono permanente, hay niveles de pobreza bastante alto. Hay hacinamiento, carencia de servicios básicos y falta de alfabetización”, confirmó.

No obstante, uno de los problemas que urgen es lo relacionado con la seguridad. “La izquierda está en deuda de como saber abordar las seguridad y de cómo presentar propuestas concretas que superen los populismos de derecha. Está comprobado que la mano dura o que el aumento de pena, sin políticas integrales para la prevención del delito no serán efectivas”, dijo.

Lenguaje Inclusivo

El activista social, utiliza el lenguaje inclusivo en su día a día y en sus redes sociales. No obstante, indica que el significado de una letra es mucho más profundo. “Cuando luchamos por el lenguaje inclusivo es por el derecho que merecemos. Es una respuesta para el sistema que nos deja sin voz, no obstante hoy en día existe una voz muy clara, que no solo busca reivindicar una letra, sino que nuestro derecho. Luchamos por un reconocimiento mucho más explícito”, señaló.

Lee también: Ex “Contralorito”, único candidato independiente a diputado por la RM: “La corrupción se vive en las élites empresariales”

“La utilización del lenguaje inclusivo, no es sólo simbólico, sino que representa una lucha más grande por dignidad y derechos. Es visibilizar una realidad de personas luchadoras y organizadas que dialogamos por las causas sociales. No es la utilización de una palabra por otra, es abrir una puerta para discutir una realidad de las personas LGBT a un Chile acostumbrado a precarizar. Es revelarnos contra una norma y hablar del tema que nos plazca para luchar por un Chile mejor”

Proyecto de Apruebo Dignidad

Según relata, pertenece al proyecto de Apruebo Dignidad porque es una persona joven que le perdió el miedo a la política. “Es un proyecto de unidad en las diferencias, que se conversan y que puede desplegarse en los territorios. Es un programa que produce transformaciones para mejorar la vida en el cotidiano. Los jóvenes venimos a renovar el discurso vacío para llevarlo a la acción”, alertó

“Me refleja y me identifica la candidatura de Gabriel Boric quien ha sido la única persona que en los debate y en sus apariciones reivindica no sólo a las disidencias, sino que todas las causas sociales. No solo habla de gobernabilidad, sino que tienen en su foco al país completo de Arica a Punta Arenas. Se identifica con las personas que lucharon en el pasado, en el presente o en el futuro”, detalló.

Según su percepción, se contrapone del programa de “absoluta regresión” como el del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kst, que según enfatizó, “busca retroceder en derechos“.

“Kast ha sido acusado de alimentarse de noticias falsas, que no pasan por ningún tipo de verificación y que solo hacen daño. La derecha en Chile carece de un programa y solo han sido contestatarios, porque no tienen proyectos. A pesar que la Cadem intente demostrar lo contrario estamos en vías de superar una época bastante conservadora. Daremos un giro hacia las transformacione y no hacia la profundización de la miseria”, concluyó.