El músico y cofundador de la legendaria banda Pink Floyd celebró el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de este domingo, en las que el abanderado de Apruebo Dignidad superó a José Antonio Kast.

En los comicios realizados a lo largo del país y también en el extranjero, el actual diputado logró el 55,87% del total de votos contabilizados, mientras que el representante del Frente Social Cristiano únicamente obtuvo el 44,13%.

A través de un video difundido en sus redes sociales, y con una copa de vino en mano, el artista británico festejó la victoria del frenteamplista y dijo en una mezcla de palabras entre inglés y español: “ganaste, Boric, eres el número uno. Kast se acabó”.

“Esto es para ustedes, para la gente de Chile. Bravo, pero esto no es solo para la gente de Chile, es para todas las personas en el mundo. Esta lectura es muy muy importante, significa todo para nosotros”.

Incluso, el intérprete fue más allá y expresó que “quizás voy a hacer sonar mi cacerola” (haciendo sonar una), además de enviarle un mensaje al presidente Sebastián Piñera: “Chao, Piñera (goodbye, Piñera), esperamos que nunca nos volvamos a ver”.

Anteriormente, Waters había expresado su respaldo al representante de la Región de Magallanes y había hecho un llamado masivo a votar en el balotaje. “Toda la gente buena. Tienen que unirse este 19 de diciembre”, había indicado.

Heartfelt message to all my brothers and sisters in #Chile with huge thanks from the rest of us.

Love

R. pic.twitter.com/Ob9f7M9EXf

— Roger Waters (@rogerwaters) December 20, 2021