Luego de que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, mostrara el resultado negativo de su test de drogas en el último debate presidencial, la polémica no ha cesado.

Este martes, desde la Red de Salud UC Christus, recinto en el que el postulante a La Moneda se realizó el examen, aclararon a través de un comunicado que se llevó a cabo en el domicilio de Boric y aseguraron que se cumplieron todos los protocolos.

“En todos los exámenes que la Red de Salud UC Christus realiza a sus pacientes, tanto en sus Unidades de Toma de Muestra como en domicilio -independiente del horario de atención-, se cumple con todos los protocolos y normativas vigentes”, detallaron.

Lee también: Directora de Horizonte Ciudadano y críticas a Bachelet: “Son los que se han dedicado al intervencionismo electoral”

Con respecto a la polémica que ha causado el test de drogas del frenteamplista, el diputado del Partido Republicano, Rojo Edwards, señaló en una entrevista con radio Cooperativa que estaría dispuesto a realizarse una prueba de drogas junto al candidato presidencial.

“Yo creo que no es un consumidor de drogas Gabriel Boric, de verdad. No lo conozco lo suficiente como para hacer una afirmación, pero no me parece que sea… o no lo creo así, pero sí creo que cuando uno propone una política pública tiene que ser para todos”, comentó.

Al ser consultado por si se realizó una toma de muestras, el republicano señaló que “yo no me he hecho el test y estaría muy contento de hacerlo junto a Gabriel Boric mañana si él está de acuerdo”.