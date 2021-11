En mayo de este año, la ex modelo y presentadora de televisión Savka Pollak postuló como candidata a alcaldesa por la comuna de Macul. A pesar de haber obtenido más de 5 mil votos (10,69%), no fueron los suficientes para imponerse a la reelección de Gonzalo Montoya (58,63%). Sin embargo, esto no fue impedimento para que posteriormente anunciara su postulación como diputada independiente con cupo Evópoli para las elecciones del próximo 21 de noviembre, buscando representar al emblemático distrito 10.

“La carrera a la alcaldía fue el principio, me habría encantado ganarla, pero voy a seguir trabajando en política. Incluso después de esto mi idea es continuar, quiero militar en Evópoli y seguir ligada a los movimientos sociales que hoy día son tan necesarios en Chile”, señaló en entrevista con CHV Noticias.

Pollak tomó la decisión de asumir este nuevo desafío electoral por su trabajo con organizaciones sociales, a las cuales ha dictado módulos acerca de leyes de participación ciudadana. “Con respecto al trabajo social, ya vengo hace más tiempo formando grupos de mujeres -sobre todo en etapa de crianza en algún momento- para sacar adelante emprendimientos y poder lograr la autonomía económica”, afirmó la ex animadora, quien en los últimos años se ha mantenido alejada de la TV, salvo por apariciones esporádicas en algunos programas.

Lee también: Dr. Yuc Ramón Kong, candidato a diputado por el D7: “El Gobierno nunca se responsabilizó por nada”

Respecto a esto último, se refirió a quienes cuestionan a candidatos que vengan del mundo del espectáculo porque correrían con cierta ventaja respecto a otros aspirantes con menos reconocimiento público. “Eso de ser conocido también te lo ganaste con trabajo y esfuerzo, a mí nadie me fue a tocar la puerta en ningún canal para ofrecerme trabajar en la televisión ni tampoco soy hija, nieta ni conocida de absolutamente nadie”, apuntó.

“La pega que hice en la tele fue porque me esforcé, trabajé bien, le puse empeño y, efectivamente, hoy día me juega a favor, pero también hay ciertos prejuicios. Es una ventaja que uso, pero la uso para un bien mayor que es hacer el bien común. La gente me conoce, sabe como soy, entonces no se enfrenta a un candidato desconocido, que la han visto 20 años en televisión y saben cuáles son sus criterios. 20 años de conocimiento televisivo son importantes a la hora de elegir un candidato”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Savka Pollak (@savkapollak)

¿Por qué el distrito 10?

Savka Pollak buscará llegar al Congreso para representar al distrito compuesto por las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Granja, San Joaquin, Macul y Santiago Centro. Al respecto, indicó que eligió este sector porque “está lleno de mujeres como yo, que han luchado por sus hijos, que son jefas de hogar y que hoy día tienen que batirse un buen trabajo, buscando autonomía a través de emprendimiento, ferias o ver alguna manera de llevar el sustento cada día, donde las cuidadoras son tremendamente importantes y poco valoradas”.

“Mi candidatura es amable, cercana y que la he hecho yo, o sea tenemos algunos brigadistas que son jóvenes que hemos convocado, que son re buenas personas y nos ayudan con la entrega de volantes, pero a mí me gusta ir a la feria y entregarlos yo. Me gusta hacer semáforos, ir a los vacunatorios, armo juntas con personas que voy conociendo y me van invitando”, aseveró.

En ese sentido, aseguró que no se ha preocupado mucho de la competencia electoral en el distrito: “No soy muy competitiva, la verdad es que en esto de la política tiene que haber un trabajo más colaborativo que competitivo, ¿en qué sentido? en que todos los candidatos y candidatas y después diputados y diputadas trabajemos en colaborar y representar a la mayor cantidad de personas que podamos”.

Lee también: Víctor Hugo Castañeda busca ser diputado por el distrito 5: “No me gusta el Chile en que estamos viviendo”

Asimismo, recalcó que las principales urgencias del sector que representa “son sentimientos”, que están relacionados a la incertidumbre e inseguridad “en todos los sentidos”.

“Hoy día perdimos la seguridad en la salud, no tenemos idea con esto del COVID que va y viene. Por otro lado, la incertidumbre sobre qué gobierno vamos a tener y qué tipo de gobierno va a ser, y cómo de esa manera vamos a adecuarnos. También incertidumbre sobre qué va a pasar con la Constitución, tenemos ahí un tema que tampoco está definido y que produce muchísima incertidumbre”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que en la sociedad hay “inseguridad de perder la pega, de que le peguen un portonazo, que le robe un motochorro, de que sus hijos salgan a jugar a la calle porque está tomada por los narcos o gente con malas prácticas”.

“Soy bien feminista”

La aspirante al Congreso plantea la creación de “un plan integral en beneficio de las mujeres y esto no lo digo con un dejo de machismo o de estar contraria al machismo, sino que todo lo contrario, ahora se viene un problema económico importante que no vamos a poder resolver si no reincorporamos a las mujeres nuevamente en el área laboral”.

“Hay que sacar adelante a la economía del país y para eso necesitamos la fuerza femenina, somos más del 50% de la población. Hay que formar una red de cuidadoras que nos haga posible a las mujeres que podemos trabajar el poder hacerlo para sacar la economía adelante”, añadió.

También afirmó que tiene una agenda que estará enfocada “en apoyar y legislar distintos proyectos que sean cuantitativos y cualitativos”. En ese sentido, comparó a la política actual con el sistema actual que rige en la televisión chilena.

“Yo, al igual que mucha gente, en mi distrito estamos aburridos de la lógica matinal. La televisión de antes era sana, bonita y tranquila, cuando nosotros no nos medíamos por la sintonía, sino que nos medíamos con los abrazos de la gente en la calle y nos daba las gracias por pasar un buen domingo viendo Video Loco. Cuando se instaló el People Meter y empezamos a ver que los distintos programas de televisión se medían según la sintonía, se convirtió en un negocio que enfrió esa calidez antigua que añoramos de la televisión de los ’90. Eso siento que está pasando en la política”, apuntó. Por lo anterior, afirmó que no quiere “dejar que se pierda esa manera de gobernar, que tiene que ver con apoyar leyes cuantitativas y cualitativas, cuánto cuesta y cuantos beneficia”.

— Ya que sus propuestas están enfocadas en las mujeres, en ese sentido, ¿usted se consideraría feminista?

“No le tengo miedo al concepto, pero te diría que el feminismo es con ni una menos y cuando uno dice ‘ni una menos’ es ni una menos. El feminismo no tiene que ver con que una sea de derecha, izquierda, alta, baja, esté a favor de la lactancia o del aborto, no. El feminismo considera que la mujer en sí requiere un trato sistémico y aborda de una manera distinta los problemas, yo entiendo el feminismo como un lugar que nos convoca a todas. Por qué hoy día cuesta decirse feminista, porque pareciera que el feminismo es sólo para algunas, pero claro que me siento feminista, no podría no serlo si soy mujer, tengo hijas e hijos que han sido criados en este cambio (…) Si entendemos el feminismo como este concepto, efectivamente soy feminista y bien feminista, quiero a todas las mujeres adentro y no en contra de los hombres, sino que con ellos adentro también”.

— ¿Qué opina sobre el proyecto de aborto libre que se está discutiendo en el Congreso?

“No estoy de acuerdo con el aborto libre, porque yo creo en la autonomía de las personas y del ser humano, y cuando ya hay una vida por nacer, efectivamente, esa vida es autónoma y debe respetarse. Creo en todo sentido en la libertad, pero la libertad también la tiene el ser humano que está por nacer”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Savka Pollak (@savkapollak)

Apoyo a Sebastián Sichel

La candidata a diputada por el distrito 10 también ha participado activamente en la campaña presidencial del abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, incluso trabajó “directamente en el programa que tiene que ver con género, violencia y corresponsabilidad”.

“Hay un grupo muy extenso de personas trabajando en esto, que lo que busca principalmente es tener representatividad de todos los sectores (…) Ha sido un programa que se ha hecho a pulso, es muy buen programa. Yo adhiero al programa de Sebastián Sichel, creo que es lo que el país necesita“, dijo.

Lee también: Ledy Ossandón busca frenar la inmigración ilegal si logra ser electa diputada por Antofagasta

Por otra parte, se refirió a quienes en las últimas semanas han cambiado su apoyo al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. “Me parece una muy mala señal, porque hoy día lo que nosotros necesitamos son parlamentarios que sean ordenados, que tú sepas quiénes son y qué es lo que creen. Yo soy independiente ni siquiera soy militante, pero voy por un cupo de un segmento que tuvo primarias democráticas donde eligió un candidato y ese va a seguir, porque a ese lugar pertenezco y debo ser ordenada y consecuente”, señaló.

“No podemos estar en que uno le fue mejor o que le dijeron que subió o bajó cambiándose de bando (…) Yo cuando me comprometo me comprometo y voy en apoyo a esa persona hasta el final“, cerró.