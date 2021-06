El candidato presidencial Sebastián Sichel (IND) llamó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) a cambiar su community manager luego que la cuenta de Twitter del partido publicara y luego borrara un mensaje dirigido al él. “Parece que el que maneja las redes sociales de la UDI está obsesionado conmigo, todos los días saca un Twitter contra mí y después lo borra”, comentó el ex ministro tras el debate de Chile Vamos. Esto, a raíz de una publicación en la que se leía “oye Sebastián Sichel, para que conozcas Chile y la institución que presidiste. Te mando la dirección del BancoEstado en La Pintana”. El ex presidente del banco agregó: “la semana pasada me acusaron de cambiarme de camiseta. Yo les hago una sugerencia: cambien el community manager porque no creo que sea el espíritu de la UDI, yo le tengo respeto a la UDI, cariño a la UDI, pero hay alguien que está muy tentado todas las semanas a tratar de pegarme y está nervioso por la elección viendo cómo estamos con Joaquín Lavín compitiendo”.