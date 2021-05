Esta mañana se dio inicio a la segunda y última jornada de elección de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Una sintonía que ha sido liderada nuevamente por la transmisión conjunta de Chilevisión y CNN Chile durante el bloque matinal, posicionándose entre las 6:00 y las 13:01 horas, en el primer lugar con 6,7 puntos de rating online.

En el mismo horario, TVN alcanzó 3,4 puntos de rating online, Mega 5,2 y Canal 13 2,4.

De esta forma, el programa conducido por Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, Elecciones 2021, entre las 8:00 y 13:01 horas marcó 8,4 puntos de rating online ubicándose en el primer lugar de la sintonía.

La transmisión revisó la llegada de nuevos votantes a lo largo del país, distintas impresiones de los ciudadanos de lo que significa este proceso electoral, largas filas registradas en algunas comunas y la detección de un posible caso de COVID-19 en uno de los centros de votación.

En el mismo horario de Elecciones 2021, TVN marcó 3,8 puntos de rating online, Mega 6,4 y Canal 13 2,9.

Hitos de la transmisión

Durante la mañana, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, acudió a su local de votación y aprovechó la instancia para realizar un llamado de precaución a la población, “vayan con las medidas de autocuidado y vuelvan a sus casas, no ocupen estas salidas para reuniones sociales”, declaró.

Por su parte, el humorista. Stefan Kramer, quien se encuentra cumpliendo su rol de vocal de mesa, aprovechó las cámaras para improvisar una imitación del conductor del programa, Julio César Rodríguez: “Yo a la Monse la veo todos los días, así que bueno, ella sabe cómo trabajamos y agradezco también por ser tan buena partner”. La acción sacó risas en el local de votación y en el estudio. Además, aprovechó de hacer un llamado, “expresarle a la gente que venga a votar, es una instancia bonita”.

Durante la jornada, el periodista, Daniel Matamala, acompañó a Ignacio Briones a ejercer su voto, en dicha instancia, el actual candidato presidencial de Evópoli, demostró una gran preocupación por la baja asistencia de algunos sectores el día de ayer e hizo un llamado a asistir a votar en este proceso tan importante.

La periodista Mónica Rincón también conversó con el precandidato Sebastián Sichel y, posteriormente, con la abanderada presidencial del PS, Paula Narváez, quien declaró que se encuentra un poco preocupada por la participación, señalando que es posible convertir esta jornada en un gran domingo.

Al respecto señaló, “hago un llamado a las personas de las comunas que pueden tener más dificultades para salir a votar, o que incluso pueden ver este proceso con cierta distancia y desconfianza, el llamado es que este domingo está la posibilidad de que con su voto cambiemos Chile y hagamos estas transformaciones que usted necesita”.

En tanto, Macarena Pizarro acompañó al candidato a alcalde por Recoleta, Daniel Jadue, a su lugar de votación. En el recorrido, el también precandidato a la presidencia, afirmó que ante una posible primaria de la centro izquierda está abierto a participar. Sin embargo, reparó en la figura de su eventual contendora, Pamela Jiles ya que apunta que ve lejano que participe.

“Pamela Jiles ha dicho varias veces que ella no es de izquierda ni de derecha, yo creo que mientras no se defina en qué lado de la historia está es difícil incorporarla”, afirmó, expresando que “yo no sé si ella este disponible para ir a una primaria con lo que ella llama la ‘clase política miserable’”, afirmó Jadue.