El Senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, no pudo ejercer su derecho a voto en las primarias presidenciales en un establecimiento de Puente Alto.

El legislador fue hasta las dependencias de la Escuela Villa Independencia de la comuna, localidad en la que vota desde hace varios años y de la que fue alcalde en su momento.

Sin embargo, cuando llegó a su mesa fue informado que no estaba habilitado, pese a ser militante de RN desde hace varios años.

Lee también: Desbordes mostró su confianza en los resultados de las primarias: “Las encuestas se van a equivocar de nuevo”

“No aparezco en los registros. No tengo idea qué pudo haber pasado. Me han perseguido tanto que a lo mejor me han hecho alguna acusación o alguna otra cosa. Me buscan por todos lados, pero lo voy a averiguar”, comentó a CHV Noticias.

“Voy a pasar el día con mi familia”, añadió.

El senador está enfrentando un proceso judicial por supuesto tráfico de influencias en la licitación de una empresa que es administrada por uno de sus hijos. Sin embargo, pese a esto, anteriormente votó en todos los comicios, incluido el del 15 de mayo y las elecciones de segunda vuelta de gobernadores.