El Servicio Electoral de Chile (Servel) anunció la presentación de una querella contra el ex dirigente estudiantil Víctor Chanfreau, luego de que llamara a “esconder” cédulas de identidad durante las elecciones de este domingo.

Según un video difundido en redes sociales, Chanfreau pidió esconder “el carnet a su amigo o familiar facho” de cara a la segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast que se desarrollará este domingo.

Durante un punto de prensa junto a la Cancillería, el presidente del Servel, Andrés Tagle, sostuvo que el ex vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) llamó “a impedir en el fondo que la gente pueda votar al retenerle o privarle su cédula de identidad, eso es un delito muy tipificado en el articulo 149, número 8 de la ley de votaciones“.

“Es muy grave, porque además se hace con conocidos, con la gente que se convive. Esto es llevar una guerra a nivel familiar, al impedir que una persona cercana pueda votar porque piense diferente. No queremos ese nivel de rencor o división, y desde luego se tiene que respetar el derecho de los demás“, agregó Tagle.

En ese sentido, detalló que este polémico llamado podría arriesgar penas de presidio, sin embargo dijo no saber “si se aplicarán, porque son sanciones menores, que sea la primera vez que tienen beneficios legales. Yo no soy abogado y no domino muy bien ese tipo de materias, pero creemos que son ejemplos de cosas que no se pueden hacer“.

Cabe recalcar que privar de su cédula de identidad a un elector para impedirle sufragar es un delito castigado con presidio, el cual está estipulado en el artículo 149, número 8 de la ley 18.700. De acuerdo a la normativa vigente, el autor de este delito puede ser “castigado con presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales (UTM)”.

Revisa la polémica declaración de Chanfreau acá: