Este martes se realizó el foro Presidencial y Pymes en la que los candidatos a La Moneda compartieron sus diferentes posturas, instancia que no estuvo exenta de críticas y cuestionamientos entre ellos.

Finalizada la actividad, el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, criticó las propuestas de gobierno de Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad, y también de José Antonio Kast, el postulante del Frente Social Cristiano.

“Se ven bonitos de lejos, el de Gabriel Boric y también el de José Antonio Kast, pero cuando uno le mete los dedos, los mira, no cuadra”, dijo el ex ministro de Desarrollo Social.

Con respecto al candidato de Apruebo Dignidad, Sichel sostuvo que “uno no cuadra porque dice subir los impuestos ilimitadamente y va a provocar crecimiento (…) va a subir la cotización al 18, va a tener que pagar un sueldo mínimo de 500 lucas y cualquier emprendedor o pyme en Chile diría no me da y voy a terminar quebrando, y se llena de creación de empresas estatales”.

En esa misma línea, el independiente apoyado por el oficialismo señaló, sobre Boric y Kast, que “la polarización pone en riesgo el desarrollo del país. La estabilidad se consigue controlando el orden, persiguiendo a los violentos, pero también haciendo medidas responsables”.

“Creo que el programa de Boric no cuadra (…) además promete crear empresas públicas en todos lados, va a sacar de mercado a mucho emprendedor”, continuó.

Sobre el candidato del Frente Social Cristiano, Sichel criticó su propuesta con respecto a la seguridad al decir que “también tenemos un problema con el de José Antonio Kast, que sus números no cuadran”. “Si queremos tener más carabineros en Chile para brindar seguridad, si queremos tener una policía especializada en tráfico, cómo vamos a decir que vamos a reducir en un 20% los impuestos en un país pobre en que la gente necesita ayuda, en que necesita del Estado”.

“Me pasa que ambos creo que han vivido demasiado en los privilegios y no entienden lo que es estar en un colegio público malo, que el registro civil atiende hasta las 2 de la tarde y no hasta las 6 de la tarde. Sus programas van a provocar un caos en nuestra capacidad de entendernos en el mediano plazo”, cerró.